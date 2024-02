Los Ángeles (California)--(BUSINESS WIRE)--feb. 5, 2024--

Belkin, fabricante líder durante más de 40 años en el mercado de electrónica de consumo, anunció hoy la formación de una nueva unidad de negocio: Future Ventures. Este grupo de trabajo centrará su labor en explorar nuevas oportunidades y posibilidades para diseñar soluciones de tecnología creativas para el mundo moderno. Sus áreas de actividad incluirán la creación de contenido digital, la computación espacial, la inteligencia artificial y la robótica entre otras. Los dos primeros productos de esta nueva línea son el soporte Pro con seguimiento automático, anunciado ya este año en la feria CES 2024, y un nuevo soporte de batería para Apple Vision Pro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240202653820/es/

The first two products from Belkin Future Ventures division are the Auto-Tracking Stand Pro, announced earlier this year at CES 2024, and a new Battery Holder for Apple Vision Pro. (Photo: Business Wire)

Future Ventures se compondrá por un grupo interno de profesionales diverso y con visión de futuro: diseñadores, ingenieros y gestores de producto que trabajarán codo con codo en la sede de Belkin en El Segundo (California) y en otras filiales de la empresa alrededor del mundo. Los cimientos que impulsan esta nueva división se basan en la vasta experiencia de Belkin en la creación de accesorios móviles y de informática de alta calidad e inspirados en el ser humano y sus necesidades. De esta manera, Belkin se posiciona con firmeza en el mercado tecnológico para afrontar la nueva generación de productos y categorías de negocio.

«Belkin lleva innovando más de 40 años y Future Ventures supone claramente el siguiente paso en nuestros planes para continuar aportando ideas originales y vanguardistas al panorama tecnológico», afirmó el director general de Belkin, Steve Malony. «Sabemos que las buenas ideas pueden surgir en cualquier parte y, por eso, no excluimos nada a la hora de explorar nuevas categorías y productos en los que expandir nuestra actividad. Future Ventures abre la puerta a nuevos mercados en los que Belkin no ha estado presente en años anteriores. Nuestro nuevo soporte Pro con seguimiento automático ha cosechado un enorme éxito en la feria CES 2024, pero esto solo es una muestra del potencial que tiene nuestra nueva división».

Soporte Pro con seguimiento automático

Siendo el primer accesorio certificado por Apple con la insignia Works with DockKit, nuestro soporte Pro con seguimiento automático facilita al usuario un manejo fluido, sencillo y sin manos de la cámara del móvil. Esto abre la puerta a un sinfín de posibilidades para grabar vídeos, ideal para creadores de contenido en línea, directores de cine, educadores, presentadores virtuales, desarrolladores de aplicaciones de redes sociales y otros muchos. La tecnología de seguimiento facial y corporal de la función DockKit habilita un ajuste dinámico, con una rotación de 360 grados y una inclinación de 90 grados, para no perder de vista al usuario conforme se desplaza por el entorno. El soporte Pro con seguimiento automático ha sido fabricado de forma sostenible y se compone en un 75 % como mínimo de materiales PCR. Por último y cumpliendo con su compromiso de buscar nuevas formas de crear productos que sean más respetuosos con el medioambiente, Belkin comercializa este producto con un empaquetado que no contiene plásticos.

El soporte Pro con seguimiento automático cuesta 179,99 dólares americanos y es posible realizar su pedido anticipado en belkin.com (EE. UU.). Próximamente disponible a la venta en una selección de tiendas físicas en todo el mundo. El kit de contenidos para los medios se puede descargar AQUÍ.

Soporte de batería para Apple Vision Pro

Diseñado para fijar la batería del Apple Vision Pro segura en posición, nuestro soporte permite al usuario disfrutar de una experiencia de uso cómoda, versátil y sin necesidad de usar sus manos. El soporte ofrece una forma rápida y sencilla de acoplar la batería en un cinturón o unos pantalones. Asimismo, gracias a su correa cruzada, sin cierre clip, el usuario podrá acceder de forma segura a la batería al mismo tiempo que utiliza el Apple Vision Pro.

El soporte de batería cuesta 49,95 dólares americanos y está disponible a la compra en apple.com. El kit de contenidos para los medios se puede descargar AQUÍ.

Para más información sobre los productos de Belkin visita Belkin.com/es o sigue a Belkin en Instagram, Facebook,TikTok, LinkedIn y X.

Sobre Belkin

Belkin es una empresa con sede en California y líder en el mercado de accesorios de tecnología que lleva más de 40 años creando soluciones de carga, protección, conectividad y de audio innovadoras y merecedoras de distintos galardones de la industria. Diseñados en el Sur de California y vendidos en más de 100 países alrededor del mundo, los productos de Belkin reflejan el inquebrantable compromiso de la compañía por dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos en investigación y desarrollo, desarrollo comunitario, educación, sostenibilidad y, sobre todo, en servir a sus clientes. Desde nuestros modestos inicios en un garaje en el Sur de California en 1983, Belkin se ha convertido en una empresa de tecnología global y diversa. Nuestras fuentes de inspiración siguen siendo el planeta que habitamos y el desafío de acercar la tecnología a sus usuarios.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240202653820/es/

CONTACT: Contacto para la prensa

Jen wei

Vicepresidente de comunicaciones globales y desarrollo corporativo

comms@belkin.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: photography audio/video hardware consumer electronics wearables/mobile technology technology mobile/wireless other technology

SOURCE: Belkin

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/05/2024 07:56 pm/disc: 02/05/2024 07:56 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240202653820/es