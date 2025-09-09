Bell jonronea, impulsa seis y conecta cuatro hits en paliza de Nacionales 15-7 ante Marlins
MIAMI (AP) — Josh Bell se convirtió en el segundo jugador de Washington en conectar jonrones desde ambos lados del plato en el mismo juego, terminando con cuatro hits y seis carreras impulsadas para liderar el lunes por la noche a los Nacionales 15-7 sobre los Marlins de Miami.
Dylan Crews y Luis García Jr. también conectaron jonrones mientras los Nacionales igualaron su récord de la temporada en carreras y hits (19).
El dominicano Heriberto Hernández tuvo un sencillo que empató el juego en el segundo y Crews tuvo un sencillo que puso a su equipo adelante en el cuarto.
Crews también tuvo cuatro carreras impulsadas para los Nats, quienes ganaron por sexta vez en siete juegos.
El cubano Víctor Mesa Jr. conectó un jonrón, un doble y remolcó tres carreras para los Marlins y Jakob Marsee conectó un cuadrangular en solitario.
Cade Cavalli (3-1) permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas.
Janson Junk (6-2) permitió seis carreras y ocho hits en cuatro entradas y un tercio.
Por los Marlins, el dominicano Otto Lopez de 2-1 con una anotada. El venezolano Maximo Acosta de 3-1 con una anotada y una producida.
