Bella Ramsey dice que disfrutó inesperadamente haciendo comedia sobre el cáncer de la Berlinale

Por Hanna Rantala

BERLÍN, 13 feb (Reuters) -

Rodar «Sunny Dancer», una película sobre un campamento de verano para adolescentes con cáncer, resultó ser algo totalmente diferente a lo que Bella Ramsey esperaba, y en el mejor sentido posible, dijo la estrella de "Juego de Tronos" a Reuters antes del estreno de la película en el Festival de Cine de Berlín el viernes.

"Cuando recibí el primer correo electrónico al respecto, pensé: 'No creo que esto me vaya a gustar'", dijo Ramsey, de 22 años. "Y resultó ser perfecto, no era en absoluto lo que pensaba que iba a ser, en el mejor sentido".

Ramsey interpreta a Ivy, una joven de 17 años que ha sobrevivido al cáncer y no quiere saber nada del campamento al que la han apuntado sus padres.

Pero los adolescentes que conoce allí están lejos de ser el grupo frágil que imaginaba: beben alcohol a escondidas, se pelean, coquetean y, en general, causan problemas, por lo que Ivy pronto deja de lado sus reservas.

"Sunny Dancer", que también cuenta con la participación de Neil Patrick Harris, Ruby Stokes y James Norton, inaugura la sección Generation 14plus del festival, dedicada al cine para jóvenes adultos.

CLICHÉS HOSPITALARIOS

"No hay escenas de hospital en esta película. No, ni una sola", dijo Ramsey, que también protagonizó "The Last of Us".

Después de hacer el trabajo de sensibilidad necesario al principio, el guionista y director George Jaques "liberó" al reparto para que se centrara en la diversión.

Para su segundo largometraje, Jaques sabía que quería hacer una película sobre el cáncer, pero más bien una comedia o una película sobre el paso a la madurez.

Se inspiró en sus experiencias al ver a su madre luchar contra el cáncer cuando era adolescente y, más tarde, al trabajar con una organización humanitaria británica para adolescentes con cáncer.

"Te das cuenta de lo traviesos y divertidos que son, y de cómo se someten a la quimioterapia con vaqueros Ed Hardy y zapatillas Jordan", dijo Jaques.

Añadió que quería romper el estereotipo de que solo son "pobres niños enfermos que yacen en camas de hospital".

"Están llenos de vida", dijo. "Y son mucho más interesantes que su diagnóstico".

(Reporte de Hanna Rantala, redacción de Miranda Murray; edición de Ethan Smith, editado en español por Daniela Desantis)