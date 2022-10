Bellerín: "Los minutos que me den son los que jugaré y disfrutaré"

El jugador del FC Barcelona Héctor Bellerín aseguró estar contento con los minutos de juego que está teniendo en este arranque de campeonato, pese a una lesión, y añadió que disfrutará el tiempo de juego que siga teniendo de ahora en adelante, con opciones de despedirse de la 'Champions' desde el césped del Doosan Arena del Viktoria Plzen.

"Estoy muy contento. No sé si jugaré pero si lo hago disfrutaré al máximo. Los minutos que me dé el entrenador son los que jugaré y disfrutaré", aseguró el lateral derecho blaugrana, que regresó al club este pasado verano.

En general, aseguró estar "disfrutando mucho". "Es difícil cuando llegas tan tarde, pierdes la pretemporada y cuesta más adaptarse. Pero ha sido rápido, he tenido la lesión de sóleo pero estoy contento con los minutos, estoy muy cómodo en el equipo y con mucha ilusión, tenemos mucho potencial y se nota la mejora del equipo", aportó.

Así, aboga por luchar hasta el final y no pensar en si seguirá o no siendo blaugrana la próxima campaña. "Nunca sabes lo que va a pasar hasta el último momento y lo importante es disfrutarlo. Cuando más despejada está mi mente, mejor estoy. Para mí, cada partido no es examinarme sino disfrutar de la experiencia", repitió.

En cuanto al partido contra el Viktoria Plzen, intrascendente al estar el Barça ya eliminado de la 'Champions', cree que será importante para ganar "dinámica". "Ganar ayuda a ganar, a coger confianza, a probar cosas nuevas y mejorar juego. Y somos el Barça y como Barça hay que ganar todo. Hay que salir a ganar y a sacar cosas positivas", argumentó.

Aunque nada de ello quita que estén "decepcionados" por la eliminación. "En muchas ocasiones merecimos más y es decepcionante. Pero somos conscientes del buen equipo que hay y lo estamos demostrando en LaLiga. Fue un palo pero en fútbol no te puedes quedar en el pasado, tenemos que seguir arriba porque tenemos la obligación de estar al mejor nivel", recordó.

"Ha habido injusticias pero no podemos excusarnos en ello, tenemos que responsabilizarnos. Pero ha habido cosas dignas de debate, al menos. Y en el fútbol en general cada vez hay menos paciencia y se esperan resultados muy rápidos. Hay que preparar proyectos que tengan cara y ojos, y el proceso es largo. Es importante la confianza y el seguir mejorando porque Roma no se hizo en un día", señaló.

"No todo es blanco o negro, es difícil saber por qué pasan las cosas o por qué salen mejor o peor. Defensivamente estamos bien pero jugamos contra rivales muy buenos. El fútbol son errores y aciertos y el resultado depende de esto", valoró el canterano blaugrana.

