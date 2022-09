Bellerín: "No puedo comparar el chico de 16 años que se marchó del Barça con el hombre de 27 que vuelve"

El nuevo jugador del FC Barcelona Héctor Bellerín mostró su alegría por volver al club azulgrana "como un hombre de 27 años" en comparación con "el chico de 16 que se marchó" al Arsenal, equipo con el que ha rescindido su contrato.

"No puedo comparar al chico de 16 años que se marchó con el hombre de 27 que vuelve. Estoy muy orgulloso y muy agradecido de todos con los que me he encontrado estos años que he estado fuera, me han hecho ser la persona que soy hoy", explicó Bellerín en una entrevista a los medios oficiales del club, que recoge Europa Press.

El defensa catalán reconoció que vuelve una persona "muy distinta" y con ambiciones "diferentes", pero "con muchas ganas" y "la misma ilusión de jugar al fútbol". El FC Barcelona inscribió al jugador en LaLiga a las 23:59 horas.

"El año pasado viví lo mismo, hasta el último día del mercado. Este verano, cuando empezó pensaba que me quedaría en el Arsenal, pero finalmente ha sido un desenlace muy bonito", dijo sobre su marcha al Real Betis en calidad de cedido.

"Tener la experiencia del año pasado de haber jugado en la Liga es importante. Ahora tengo ganas de conocer a los nuevos compañeros y empezar a entrenar lo antes posible. He venido aquí para competir y por todo. Quiero seguir haciendo mi trabajo, con una gran ilusión de hacerlo en el Camp Nou", añadió.

Por último, Bellerín admitió haber tenido oportunidades previas para fichar por el cuadro 'culé'. "Es una de esas cosas que uno piensa que algún día tendrá la oportunidad de vivirla. He tenido oportunidades antes, pero por varios motivos nunca ha pasado, y ha sido un de los años que menos esperaba llegar aquí. Estoy muy emocionado de volver a casa", sentenció.