Bellinger empuja 4 carreras; Cachorros se imponen 8-6 a Cardenales

CHICAGO (AP) — Cody Bellinger impulsó cuatro carreras, mientras que Nico Hoerner aportó tres de los 15 hits de los Cachorros de Chicago, quienes vencieron el sábado 8-6 a los Cardenales de San Luis en un loco duelo de adversarios divisionales, afectado por la lluvia.

Chicago perdía por 1-0, 3-1, 5-3 y 6-5, antes de tomar la ventaja por primera ocasión, merced a tres carreras en el sexto episodio. Bellinger pegó un sencillo de dos carreras al jardín derecho y Seiya Suzuki siguió con un hit corto que produjo una más, dando a los Cachorros la ventaja por 8-6.

El comienzo del juego se demoró 25 minutos. Luego, llovió de manera intermitente hasta que fue necesario detener las acciones.

Los 40.425 espectadores en el Wrigley Field corearon la canción de Credence Clearwater Revival “Have You Ever Seen the Rain?” (¿Has visto alguna vez la lluvia?) durante una parte de la interrupción de 87 minutos.

Bellinger, quien podría involucrarse en un canje de cara al 1 de agosto, cuando vence el plazo para estas transacciones, continuó encendido con el tolete. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019 está bateando para .382 (de 110-42), con 21 impulsadas en sus últimos 30 encuentros.

El venezolano Daniel Palencia (2-0) sacó un out y cosechó el triunfo. Su compatrota Adbert Alzolay logró su noveno rescate.

Zack Thompson (2-3) fue el derrotado.

Por los Cardenales, el venezolano Willson Contreras de 2-1 con dos impulsadas. El panameño Iván Herrera de 1-0. El dominicano José Fermín de 4-0.

Por los Cachorros, el dominicano Christopher Morel de 4-1 con una empujada.

