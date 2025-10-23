Bellingham da una sufrida victoria al Real Madrid frente a la Juventus

Un solitario gol de Jude Bellingham dio la victoria al Real Madrid frente a la Juventus (1-0) en un sufrido encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones, que permite al conjunto merengue seguir invicto en la competición continental.

El brasileño Vinicius armó un remate cruzado que rebotó en el poste, pero el centrocampista inglés estuvo rápido para mandar el balón al fondo de la red sin oposición en el minuto 57.

Con esta victoria, el equipo blanco suma los mismos puntos (9) que el París Saint-Germain y Bayern Múnich, en cabeza por diferencia de goles (+10), y gana confianza de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

También el Arsenal y el Inter de Milán se encuentran en lo alto con nueve unidades.

El choque arrancó con la escuadra italiana atacando con determinación. Federico Gatti (15) forzó a Thibaut Courtois a sacar la manopla para frenar un peligroso remate desde la frontal.

Los pupilos de Xabi Alonso empezaron a crecer, con Kylian Mbappé y Brahim Díaz en ataque, titular este último en detrimento del argentino Franco Mastantuono.

El internacional marroquí asistió casi desde el suelo al delantero galo (40) que remató con potencia, pero el portero Michele di Gregorio evitó el primer tanto.

Tres minutos después, el central brasileño Militao mandó un balón por encima del travesaño tras recibir un pase de Mbappé que recortó a su marcador en el área.

Tras la reanudación, el delantero serbio Dusan Vlahovic (50) falló un disparo cruzado en un mano a mano con Courtois.

El guardameta belga, que cumplió su partido número 300 con la elástica "merengue", metió un pie prodigioso para evitar el gol del equipo bianconero, que jugó de negro en el feudo madridista.

- 'Hey Jude' en el estadio -

Una vez más, el cuadro madridista necesitó verse contra las cuerdas para reaccionar e intentar llevarse el partido.

En ese momento apareció Vinicius, que se fabricó un latigazo, tras recortar a varios defensas, que se estrelló contra el poste, pero Bellingham, atento, empujó el balón al fondo de las mallas.

Los aficionados merengues volvieron a corear el éxito de los Beatles 'Hey Jude' y lo entonaron al unísono para celebrar el gol del astro inglés.

Más tarde, Di Gregorio (71) torpedeó otro intento de los madridistas de ampliar diferencias con dos paradas seguidas sublimes. La primera a Mbappé, tras un poderoso derechazo y, luego, repeliendo un disparo a bocajarro de Brahim.

En el tramo final, Raúl Asencio salvó el tanto del empate en un contragolpe de la Juventus en un dos contra dos que finalizó con el disparo del belga Loïs Openda y la salvada del central lanzándose a ras de césped.

"Muy contento con la victoria, ha sido muy duro. Con ocasiones en ambas partes. Nos lo llevamos con mucho sudor. Victoria importante contra otro grande", declaró Courtois a Movistar+.

Sobre el duelo ante el Barcelona, el cancerbero afirmó que ambos equipos llegan bien: "Será un gran partido, tras perder varios el año pasado. Es importante ganar".

El conjunto de Xabi Alonso visitará Anfield en la próxima fecha europea, a principios de noviembre, para enfrentarse al Liverpool.

