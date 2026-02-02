Bellingham, del Real Madrid, estará un mes de baja por una lesión en la pierna izquierda

Por Fernando Kallas

MADRID, 2 feb (Reuters) -

El jugador del Real Madrid Jude Bellingham se perderá aproximadamente un mes de competición tras sufrir una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda durante la victoria por 2-1 en LaLiga contra el Rayo Vallecano el domingo, según confirmó el club.

El centrocampista inglés de 22 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los nueve minutos de partido en el Santiago Bernabéu.

Bellingham se detuvo de forma extraña mientras perseguía un balón largo e inmediatamente se echó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. A pesar de salir del campo caminando, tenía visibles molestias y abandonó el terreno de juego llorando.

La lesión llega en un momento crucial de la temporada para el Real Madrid, segundo clasificado, que se encuentra a un punto del líder, el Barcelona. El Madrid se enfrenta a un calendario complicado en ausencia de Bellingham, empezando por el partido fuera de casa contra el Valencia el próximo domingo.

Quizás lo más significativo es que, previsiblemente, Bellingham se perderá la eliminatoria a doble partido de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputará contra el Benfica a finales de este mes. (Información de Fernando Kallas; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)