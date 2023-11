El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, confiesa que en ocasiones se siente "un poco único" y que uno pierde "lo que te hace especial" si juega con "dudas y preocupación", y deja claro que vestir la camiseta de su actual club es "un honor y un privilegio" y que cuando se la pone siente como si estuviera "disfrazado de superhéroe".

"En el campo me siento libre, a gusto cuando tengo el balón. Me pongo más tenso por cosas externas, como las entrevistas. Con el balón todo se hace con libertad y sin esfuerzo. No creo que sea arrogante, pero tengo confianza en mis habilidades, en mis compañeros, en el 'staff' y en mi familia. Puedo hacer cosas buenas en el campo y, si tengo libertad, puedo expresarme mucho. Cuando juegas con duda y preocupación es cuando empiezas a perder lo que te hace especial. Por eso trato de pensar en positivo", detalla Bellingham en una entrevista publicada este jueves por 'L'Equipe' tras ganar el Trofeo Kopa en la Gala del Balón de Oro.

Para el centrocampista, "es un poco aburrido" convivir con su estatus de futura estrella porque quiere que la gente "reconozca" lo que está haciendo "ahora". "En este nivel, sabes que ya no quieres oír hablar de tu edad, sólo quieres jugar. Pero supongo que hay tanto talento joven ahí fuera ahora mismo que la gente está emocionada de ver cómo será", advierte.

El madridista no olvida que estaba "un poco estresado" cuando llegó al vestuario de su nuevo equipo. "Nunca me han impresionado las estrellas, pero cuando llegas ahí, con lo que han logrado, es difícil no decir que este es el pináculo del fútbol. Luego te das cuenta de que son normales, que te ayudan a sentirte bien y que son muy humildes", comenta.

"Esta es una gran lección para mí. No importa el éxito que tengas, no importa cuánto hayas ganado, aún puedes ser un gran ser humano como estos chicos, inspiradores como jugadores y como hombres", agrega el inglés, para el que "no se puede describir" el momento en el que se puso la camiseta del Real Madrid y saltó al Santiago Bernabéu. "La camiseta es muy famosa y cuando la tienes puesta te sientes como si estuvieras disfrazado de superhéroe. Es un privilegio, un honor, hay que tener cierto nivel para lucirla semana tras semana", recalca.

Bellingham se centra en el campo en ser "alguien que puede hacer de todo, a quien puedes colocar en una alineación en cuatro posiciones diferentes", algo que le viene gracias a Mike Dodds, su entrenador en la academia del Birmingham Ciy, que le inculcó "desde muy joven que puedes ser muy bueno en una cosa o puedes esforzarte para ser excepcional en todo".

Además, su mentalidad "es bastante diferente" a la de otros jóvenes de su edad, "probablemente por la exposición a situaciones de presión. "Con 20 años jugué partidos eliminatorios del Mundial o la Champions, y siempre he sido alguien al que otras personas miran y confían. Toda esta experiencia me ha moldeado mentalmente", declara.

Por ello, "a veces" se siente "un poco único". "Un poco por mi edad y cosas así. A la gente le gusta señalar lo joven que soy y a veces hay que tomárselo con calma. Cuando se toma el fútbol día a día, con el planteamiento de 'hoy voy a tener que ser mejor', te centras más en los aspectos negativos para mejorar", puntualiza el inglés.

"Luché con esto cuando era más joven. Estaba muy frustrado, quería que mi juego fuera perfecto. Ahora siempre quiero que quede perfecto, pero entiendo que no siempre es posible y que siempre hay que aprender con el balón, ver el partido, entrenar para mejorar. Eso no te llegará si te enfadas sino trabajando", asevera.

"zidane representaba lo que quería ser"

Y entre sus debilidades sabe que debe "gestionar" sus emociones en el campo, además de hacer "pequeños ajustes" en su fútbol. "La temporada pasada marqué bastantes goles (15), pero tuve la impresión en ciertos momentos de que no estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Lo he cambiado y me pone en condiciones de ser más eficiente y marcar aún más. Con la ayuda de los técnicos y viendo mis partidos, podemos identificar estas pequeñas cosas, saber que no es perfecto y que aún queda mucho por hacer", remarca.

El madridista señala que sus "héroes' de la infancia fueron jugadores como Seb Larsson, Craig Gardner o Lee Bowyer, campeones de la Copa de la Liga en 2011 con el Birmingham City, y aunque su padre fue siendo su referente "más importante", poco a poco se fijó en Wayne Rooney y Steven Gerrard como sus "modelos a seguir, simplemente porque jugaban en Inglaterra".

Luego, su padre compró "una camiseta falsa en la playa" de Zinédine Zidane y que él llevaba "a todos partes". "Un día pregunté: 'Por cierto, ¿quién es este tipo?' Y mi padre me dijo: 'Ve a YouTube y echa un vistazo'. Desde entonces probablemente no he parado porque Zidane representaba el jugador que quería ser", admite.

Bellingham conoció a 'Zizou' durante la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool de 2022 y asegura que es una persona "muy humilde para alguien que ha logrado tanto". "Y, según los chicos que estuvieron en el Real Madrid con él, fue un gran entrenador", añadió el internacional que aunque lleva el '5' como "una especie de homenaje" al francés, reitera que darle forma a su "manera".

El inglés no esconde que siempre trata de "'robar' cosas" a todos los jugadores con los que coincide y fue en su paso por el Borussia Dortmund cuando "todo se intensificó un poco más". "Siempre me he divertido mucho en situaciones de alta presión. Y ahora hay muchas esperanzas a mi alrededor y es muy bonito saber que puedo hacer feliz a tanta gente siendo bueno", recalca.

"no puedes callarte ante el racismo si eres un jugador importante"

Bellingham no piensa en "ser un modelo a seguir" sino simplemente en ser "un buen jugador", pero entiende que su repercusión mediática hace que tenga "una influencia, especialmente en los jóvenes" y que eso le obliga a "enviar los mensajes correctos". Y por este motivo, quiere ser una voz contra el racismo. "Si revisara lo que recibí en las últimas 24 horas en mi teléfono, sé que encontraría mensajes racistas", avisa.

"Ahora tengo la piel dura, pero he desarrollado mi conciencia al ver cómo esto puede afectar a los demás. Lo vi con mis propios ojos con los que fallaron su penalti en la final de la Eurocopa (Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka) y tuvo un gran efecto en ellos. El otro día hubo otro incidente con 'Vini' (Vinícius) y si eres un jugador importante, no puedes quedarte callado. Nunca me callaré", sentencia.

Preguntado por como se ve dentro de cinco años, el centrocampista del Real Madrid explica que suele ser "lo más optimista posible" y por eso se ve ganando "cinco Champions, una Eurocopa y, quizás, un Mundial". "No le veo sentido a jugar pensando que vamos a perder, tienes que participar en todas las competiciones cada año pensando que puedes ganarlas. En cinco años, si mi familia sigue sana y feliz, eso será lo más importante", manifiesta, considerando "un gran honor" si en ese periodo de tiempo ha ganado el Balón de Oro. "Seguir los pasos de Modric, Cristiano, Zidane sería increíble", desea.

Finalmente, sobre aspectos más familiares, rememora que se crió en "un lugar muy tranquilo" como Hagley y que sus padres trabajaron "muy duro" para que tanto él como su hermano Jobe pudieran "disfrutar de la vida". "Siempre he sido realmente libre de hacer lo que quisiera", detalla Bellingham, que recibió de su madre una influencia a nivel "cultural" y de su padre "el lado del fútbol".

"La relación con ellos es estrecha y me da equilibrio. Es crucial que gestionen mi carrera. Se preocupan por mi bienestar, saben que nuestros sueños están todos alineados, mientras que cuando involucras a agentes existen sus propios incentivos y su deseo de ganar dinero", resalta.