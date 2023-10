Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid en rueda de prensa tras ganar 2-1 al Barcelona en Liga)

"Luka (Modric) ha cambiado la dinámica porque hemos empezado a tener más control del balón, el Barcelona ha bajado la presión después del empate y Bellingham ha sido muy efectivo en el área rival. (Diez goles de Bellingham en Liga) Todo el mundo está sorprendido sobre todo por su efectividad, siempre lo intenta, lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, no es de marcar muchos goles desde la frontal. Es un jugador que marca muchísimo la diferencia, en qué posición va a llegar al Balón de Oro no lo sé. Parece un veterano. Su actitud es muy buena, el objetivo del partido no era empatar, era intentar ganar, el gol del empate ha cambiado la dinámica, más fuerza y energía por nuestra parte, más debilidad del Barcelona, que hasta ese momento había jugado mejor. Tenemos el liderato y nada más. La temporada es muy larga. El Barcelona sigue siendo un gran equipo, con una gran plantilla y a pelear hasta el final. (Bellingham) a los 20 o 25 goles puede llegar tranquilamente, pero nosotros no tenemos en la cabeza que es un goleador, tenemos en la cabeza que es un jugador muy importante para nosotros, también esperamos los goles de los delanteros".

