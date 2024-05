Bellingham: "Sé la oportunidad que tengo, quiero disfrutar la experiencia de un partido así"

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, dejó claro que "siempre" se imaginó ganando trofeos con los "jugadores increíbles" con los que comparte vestuario y que es consciente de "la oportunidad" que tiene este sábado con su primera final de la Liga de Campeones, por lo que quiere "asimilar y disfrutar la experiencia de un partido así", que será "especial" por medirle al Borussia Dortmund, su exequipo y frente al que no se ven favoritos.

"Siempre me imaginé ganando trofeos con estos jugadores increíbles. Cuando tienes la calidad, la expectativa tiene que ser ganar, y eso es normal en un club como éste. Tal vez no me di cuenta del potencial de mi juego a la hora de marcar goles, de crearlos y de jugar más arriba, pero creo que es mérito de Ancelotti el modo en que ha desbloqueado esta nueva faceta de mi juego", comentó el internacional inglés durante el 'Media Day' del Real Madrid por motivo de la final de la Liga de Campeones.

El internacional reconoció que cuando Ancelotti le dijo que iba a jugar "un poco más arriba" pensó que no era algo que fuera "a hacer". "Me entusiasmaba la perspectiva, estar cerca de la portería, poder ser un poco más libre en ese tercio superior. Creo que al final fue una decisión buena, él sabe lo que hace", remarcó.

Bellingham disfruta de esta posición donde sus "papeles han cambiado ligeramente dependiendo del partido", aunque jugará donde le digan. "Siento que mi conocimiento del juego es bueno gracias a los jugadores con los que he tenido la suerte de jugar", se sinceró.

El jugador inglés siempre ha pensado en "soñar lo más alto posible". "Quería jugar al más alto nivel. He trabajado duro, y también he tenido suerte de por medio, por eso no me canso de decir lo afortunado que he sido. Ahora estoy aquí y quiero disfrutar de cada momento", añadió.

El madridista tenía claro que podía llegar "a este nivel" pero no esperaba que ocurriría "tan rápido". "He tenido la suerte de tener a mucha gente buena a mi alrededor, que siempre ha querido que disfrute del juego, que sea feliz por cómo es y que juegue con libertad, y eso se sigue reflejando en mi forma de jugar. Estoy agradecido a todos los que han formado parte de ella", apuntó.

"Estoy en contacto con gente de Birmingham en todo momento. Ellos están tan emocionados como yo y han me han pedido más entradas de lo normal. Estoy deseando que llegue el partido", dijo el inglés sobre la situación de que la final se juegue en su país.

Una final que será "especial" para Bellingham por enfrentarse a su exequipo. "La preparación tiene que ser la misma que la de todos los partidos que he jugado en mi carrera. Conozco bien mi cuerpo y sé muy bien lo que me hace sentir bien de cara a un partido. He tenido la experiencia de jugar con profesionales increíbles, así que siempre les he pedido consejos. Es importante ser yo mismo en el partido y no preocuparse demasiado por las emociones", explicó.

Apela al equipo para "llenar el hueco" que deja kroos

"Hablé un poco con Jadon Sancho y me mandó un mensaje para decirme que nos veríamos después del partido. Es alguien a quien respeto mucho porque me ayudó mucho cuando llegué a Dortmund al ser inglés", añadió sobre el extremo inglés del Dortmund y compañero de selección.

Sobre el tipo de partido que planteará el Dortmund, Bellingham cree creo que "harán ajustes" por lo que tienen que ser conscientes de las "cualidades" que tienen. "Se habla de que somos favoritos, pero no creo que eso importe. Tenemos que tratar el partido con absoluto respeto y tener en cuenta lo que pueden hacer a la contra y lo bien que han defendido, así como entender nuestros puntos fuertes y lo que nos ha traído hasta aquí", añadió.

El centrocampista del Real Madrid confesó que es el partido con el que ha soñado "desde que era niño". "Me gusta jugar al fútbol, entiendo la oportunidad que tengo y que no mucha gente llega a jugar partidos así. No quiero desperdiciar ni un segundo y quiero aprovechar todo. Quiero asimilar toda la semana y la experiencia de disputar un partido así, y por supuesto disfrutarla", señaló.

Finalmente, se refirió al adiós de Toni Kroos, "un jugador único que puede hacer cosas que nadie más en el mundo puede hacer, especialmente a su nivel". "Creo que no se trata de sustituirle directamente sino casi de ver lo que nos da y encontrar maneras de que, como equipo, podamos llenar ese hueco. Vamos a tener que encontrar diferentes maneras de ganar y eso es importante", sentenció.

Europa Press