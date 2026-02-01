Bellingham se lesionó en el muslo izquierdo y estaría un mes de baja

El mediocampista inglés Jude Bellingham se lesionó en un muslo este domingo durante la victoria agónica del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano (2-1) en LaLiga española; estaría alrededor de un mes de baja.

El club blanco emitió unas horas después del partido un parte médico en el que confirmaba la lesión pero sin avanzar una estimación de tiempo de ausencia del jugador.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", se lee en el breve texto difundido por el Real Madrid.

Bellingham se dañó en el inicio del partido y enseguida se echó la mano a la parte posterior de los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Fue cambiado por Brahim Díaz, hacia el minuto 10, y abandonó el césped por su propio pie.

Los diarios deportivos madrileños Marca y As estiman en un mes el tiempo de baja.

Los dos dan a Bellingham por descartado para la principal cita que tiene el Real Madrid en febrero, el playoff de repesca de la Liga de Campeones europea contra el Benfica (17 y 25 de febrero).

Bellingham, operado en un hombro después del Mundial de Clubes del año pasado, se perdió por ese motivo el inicio de la actual temporada.

En las últimas semanas, el inglés había sido junto a Vinícius Jr uno de los jugadores en los que la hinchada madridista focalizaba su frustración por los malos resultados de su equipo, especialmente después de la caída en la final de la Supercopa de España y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete (2ª división).

El Real Madrid se impuso al Rayo gracias a un penal en el descuento marcado por Kylian Mbappé, que permite al equipo de la capital mantenerse a un punto del líder Barcelona, que había ganado el sábado 3-1 en Elche.