Bellingham y Foden regresan a la selección de Inglaterra, pero no hay lugar para Alexander-Arnold

Jude Bellingham y Phil Foden fueron convocados el viernes por el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, para los próximos partidos de la eliminatoria mundialista contra Serbia y Albania.

Los mediocampistas ofensivos, dos de los jugadores más talentosos del país, fueron excluidos de la última convocatoria de Inglaterra, durante la que Tuchel hizo hincapié en la necesidad de tener un fuerte espíritu de equipo en el campamento y advirtió que no habría "garantías" para sus jugadores estelares.

Bellingham ha sido titular en los cinco partidos del Real Madrid desde el último parón internacional, con gol en tres de ellos, y parece estar completamente recuperado después de perderse el inicio de la temporada debido a una cirugía de hombro.

Foden también ha vuelto a su mejor forma con el Manchester City, al marcar dos veces contra el Borussia Dortmund el miércoles en la Liga de Campeones.

“Creo que la contribución de ambos a sus clubes últimamente ha sido inmensa. Juegan regularmente, tienen un papel importante en el éxito de los partidos del Real y del City últimamente", resaltó Tuchel. "Anotan goles decisivos con regularidad. Estamos encantados de que estén en forma, en buen estado y de vuelta con nosotros”.

Inglaterra ya se ha clasificado para la Copa del Mundo, con una goleada de 5-0 sobre Letonia en octubre que garantizó al equipo de Tuchel el primer lugar en su grupo y llevó su récord de la eliminatoria a seis triunfos en el mismo número de partidos.

La campaña también incluyó una victoria por 5-0 en Serbia, una actuación destacada bajo el mando de Tuchel cuando Bellingham y Foden estaban ausentes. Morgan Rogers jugó entonces en la posición de diez.

Tuchel explicó que si Inglaterra aún no se hubiera clasificado, elegiría el mismo equipo que convocó el mes pasado, un indicio de que Bellingham y Foden todavía tienen trabajo por hacer para recuperar sus lugares en el once inicial.

“Es el mismo titular: más de lo mismo, por favor, y construyamos sobre lo que ya hemos construido. Vengan con la misma energía", comentó el estratega.

“Hubiéramos seleccionado el mismo equipo si necesitáramos ambos partidos para ganar. Si fuera un repechaje para clasificar a la Copa del Mundo, habría seleccionado el mismo equipo”.

Hubo una primera convocatoria para el mediocampista del Bournemouth, Alex Scott, y una nueva para el mediocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. En cambio, no hubo lugar para el lateral derecho del Madrid, Trent Alexander-Arnold, ni para el delantero del Aston Villa, Ollie Watkins.

