Bellingham y Foden regresan con Inglaterra, ya clasificada al Mundial

Jude Bellingham y Phil Foden fueron convocados nuevamente este viernes con la selección inglesa, ya clasificada para el Mundial 2026, para el cierre de las eliminatorias ante Serbia y Albania.

Inglaterra, que aseguró su clasificación para el gran torneo del próximo año con dos partidos de antelación, cerrará su calendario en el grupo K ante Serbia en Wembley el jueves y con un viaje a Albania tres días después.

El centrocampista del Real Madrid Bellingham no entró en la convocatoria del seleccionador Thomas Tuchel para los partidos de octubre porque el jugador de 22 años acababa de regresar de una operación en un hombro.

El delantero del Manchester City Foden regresa a una lista de Inglaterra por primera vez desde marzo.

Entre las novedades, el centrocampista del Bournemouth Alex Scott es la inclusión más destacada en la lista de 25 jugadores, con Nico O'Reilly y Jarell Quansah como los otros futbolistas sin experiencia internacional debutantes.

Tuchel optó por no convocar al centrocampista Jack Grealish, quien está cedido en el Everton por el Manchester City. También se quedó fuera el lateral derecho del Real Madrid Trent Alexander-Arnold.

Inglaterra se aseguró su lugar en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá el mes pasado con una victoria 5-0 sobre Letonia en Riga.

-- Convocatoria de Inglaterra:

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y Nick Pope (Newcastle United).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur) y John Stones (Manchester City).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth) y Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Marcus Rashford (Barcelona) y Bukayo Saka (Arsenal).

