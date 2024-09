Bellingham y Tchouaméni, bajas del Real Madrid ante la Real Sociedad

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti confirmó este viernes las bajas de Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham para el desplazamiento del campeón europeo a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad, el sábado (19h00 GMT) en la quinta jornada de la Liga.

Ambos centrocampistas no participaron en el entrenamiento colectivo de este viernes, tampoco Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y David Alaba, los tres en recuperación.

"Mañana no van a jugar, es demasiado pronto. Veremos si estarán disponibles el martes en Champions", declaró Ancelotti en rueda de prensa, en referencia al estreno europeo ante el Stuttgart el martes en el Santiago Bernabéu.

El técnico italiano subrayó que su equipo jugará "siete partidos en 20 días", por lo que las rotaciones serán "muy importantes".

"La evaluación del cansancio es muy importante. Los brasileños están bajo observación porque no han tenido mucho tiempo para trabajar y descansar. Hay que intentar evitar lesiones, con este calendario es normal tenerlas", dijo.

Ancelotti también respondió a los problemas que tiene Vinicius para brillar con Brasil, en dificultades en el clasificatorio al Mundial 2026 tras perder ante Paraguay (1-0) el miércoles.

"No es problema de Vinicius, es un problema general. Nosotros estamos encantados con él. No está en su mejor versión, pero no podemos olvidar que gracias a Vinicius hemos ganado dos Champions. Tenemos que darle mucho cariño en el Madrid", dijo.

Ati/pm/mcd

AFP