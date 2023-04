Ben affleck espera conseguir la aprobación de michael jordan para su película "air"

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 3 abr (Reuters) - El actor estadounidense Ben Affleck espera contar con la aprobación de la leyenda del baloncesto Michael Jordan tras dirigir la película deportiva biográfica "Air", basada en el histórico acuerdo de la estrella deportiva con la marca de zapatillas Nike.

A pesar de los elogiosos comentarios de crítica y público desde su estreno mundial en el Festival de Cine South by Southwest en marzo, el exjugador de los Bulls de Chicago aún no ha emitido su veredicto sobre la cinta, que se estrena el miércoles en las salas y más tarde se podrá ver en Prime Video de Amazon.com Inc.

Un representante de Jordan no respondió a una solicitud de comentarios sobre el largometraje.

"No me sentiría cómodo promocionando la película asignándole el voto de aprobación de Michael", dijo Affleck a Reuters. "Te diré que se dieron todos los pasos en el camino para asegurarnos de que tuviera todas las opciones a su alcance por el respeto que le tenemos", añadió.

El reparto de "Air" incluye al actor de "Good Will Hunting" Matt Damon, que la produjo y en ella retrata al exejecutivo de marketing deportivo de la vida real Sonny Vaccaro. Affleck interpreta al cofundador de Nike Phil Knight y la actriz Viola Davis encarna a la madre de Jordan, Deloris Jordan.

La cinta es la primera de la nueva productora de Affleck y Damon, Artists Equity, cuyo objetivo es garantizar que tanto el reparto como el equipo se beneficien de las ganancias del estreno.Hubo un papel clave que Affleck y Damon decidieron no cubrir, y fue el de Michael Jordan.

"En el momento en que pones la cámara sobre un actor y dices 'Eh, es Michael Jordan' y no es Michael Jordan, vas a perder al público, así que lo sabíamos. Michael es demasiado famoso y significa demasiado para la gente como para intentar que otra persona lo interprete en una película", argumentó Damon.

"Air" solo muestra pequeños retazos de la presencia del atleta, incluidas secuencias intercaladas de su carrera como jugador al final, y explora los orígenes de la popular línea de zapatillas de baloncesto Air Jordan en la década de 1980. (Reporte de Rollo Ross y Danielle Broadway. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

