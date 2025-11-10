Ben Griffin conquista en México su tercer título PGA del año

El golfista estadounidense Ben Griffin se adjudicó el domingo el título del Campeonato Mundial de Tecnología (WWT Championship) de la PGA, su tercero en el año, al firmar una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo el par, en el campo El Cardonal, en Los Cabos.

Griffin, de 29 años y número 12 del ranking mundial, registró el domingo 10 birdies y un bogey.

"Tuve un gran comienzo, haciendo algunos birdies. He hecho eso muchas veces en rondas finales cuando he tenido la oportunidad de ganar, fue genial", dijo Griffin.

Al término de las cuatro rondas, Griffin se coronó con un total de 259 golpes, 29 bajo el par, lo que representa un récord para el torneo mexicano establecido en 2007.

Los dos anteriores títulos de Griffin en la temporada 2025 fueron el Clásico de Nueva Orleans (abril) y el esafío Charles Schwab en Colonial, Texas (mayo).

Griffin es junto con el norirlandés Rory McIlroy los únicos dos golfistas que han ganado tres títulos en el tour 2025 de la PGA.

"Me esforcé un poco más que en las últimas semanas, cuando estaba en la lucha por el título, para mantener el ritmo y el putter me ayudó", añadió el golfista norteamericano que superó por dos golpes a sus inmediatos perseguidores.

En la clasificación final, el también estadounidense Chad Ramey y el finlandés Sami Valimaki compartieron el segundo lugar empatados con 261 golpes, 27 bajo el par.

Ramey firmó el domingo una tarjeta de 65 golpes (-7) con ocho birdies y un bogey mientras que Valimaki registró 64 golpes (-8) con ocho birdies.

