Ben Gvir denuncia un "golpe de Estado" por el veto del Supremo a que dé órdenes operativas a la Policía israelí

El ministro de Seguridad Nacional isarelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha calificado de "golpe de Estado" el último dictamen del Tribunal Supremo israelí que considera que no el ministro tiene competencia para dar órdenes a la Policía sobre las tácticas a emplear en las manifestaciones de la oposición y para despejar las autopistas que cortan habitualmente los activistas.

"La decisión de que el ministro solo puede decidir el funcionamiento general sin ninguna capacidad operativa para aplicarla no solo no tiene precedentes, sino que es un golpe de Estado en todo el sentido de la expresión", ha afirmado Ben Gvir en declaraciones a la prensa recogidas por 'The Times of Israel'.

Con esta decisión, "el primer ministro y los ministros del Gobierno quedan reducidos a meros ornamentos". "El ministro puede decir lo que cree que se debe hacer, pero no puede hacer que se cumpla ni garantizar que se aplica lo que dice. Según él, los ministros son meros investigadores académicos que pueden presentar escritos generales, pero nada más", ha apuntado.

Ben Gvir ha visitado los centros de mando de la Policía durante las protestas y ha dado órdenes específicas sobre la respuesta policial a las protestas, pero ahora el Supremo ha dado la razón a una demanda del Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel que denunciaba una politización de la Policía.

"El ministro no tiene permiso para dar órdenes operativas sobre cómo aplicar su política, el modo en el que se utiliza la fuerza o la forma en que se usa la fuerza o los métodos de dispersión de multitudes, las condiciones sobre el momento, lugar o modo en que se gestiona un incidente ni órdenes similares", ha explicado el juez Isaac Amit en su dictamen.

Por tanto el ministro debe "abstenerse de dar órdenes operativas a la Policía, directa o indirectamente". "El criterio para el uso de la fuerza lo ponen los comandantes que están en el lugar", mientras que el ministro "tiene competencia para dar líneas y principios generales", ha remachado.

Netanyahu denuncia la "anarquía"

Previamente, el primer ministro Netanyahu ha advertido de que los manifestantes aspiran a implantar la "anarquía" con las movilizaciones contra la reforma judicial. "No vamos a aceptar la anarquía", ha apuntado.

El dirigente israelí ha aprovechado el Consejo de Ministros semanal para vincular implícitamente estas protestas con el programa nuclear iraní o el terrorismo palestino. "Son nuestras tres luchas", ha declarado.

Cientos de miles de personas han salido cada sábado a las calles de las principales ciudades del país durante once semanas consecutivas para protestar contra la reforma judicial porque consideran que otorga el control absoluto de la Judicatura al Gobierno.

Europa Press