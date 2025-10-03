Ben Gvir llama "terroristas" a los activistas de la flotilla durante una visita a los detenidos en Asdod

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha tildado de "terroristas" a los activistas de la Global Sumud Flotilla, cuyas embarcaciones fueron abordadas en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en el marco de una visita a los detenidos en el puerto israelí de Asdod.

"Estos son los terroristas de la flotilla. Son terroristas", ha afirmado Ben Gvir durante su visita, según un vídeo que circula en redes sociales y en el que el ministro israelí dice que los activistas "apoyan a asesinos" y que su objetivo no era ayudar a la población palestina, sino "a los terroristas de Gaza".

"Son terroristas, apoyan el terrorismo", ha insistido, en medio de gritos de 'Palestina libre' por parte de algunos de los detenidos, que están a la espera de ser deportados. Asimismo, ha dicho que la situación dentro de uno de los barcos "era un caos" y ha dicho que no había ayuda humanitaria en el interior de la embarcación, a pesar de los vídeos publicados por los activistas durante su viaje mostrando la carga. Así, ha subrayado que "todo era una gran fiesta".

"No veo nada aquí. No hay ayuda y no hay misión humanitaria", ha agregado Ben Gvir, quien está a cargo de la Policía de Israel como parte de sus funciones como ministro de Seguridad Nacional en el seno del Ejecutivo, liderado por Benjamin Netanyahu e integrado por ultraderechistas y ultraortodoxos.

Las autoridades de Israel han afirmado este viernes que los 470 activistas que iban a bordo de las embarcaciones interceptadas previamente han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado a Asdod de cara a su futura deportación, con cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos como primeros expulsados del país.

La Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado "un ataque ilegal contra activistas desarmados" y ha abogado por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil", ante la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.