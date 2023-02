Ben Gvir pide a Netanyahu que cumpla con el acuerdo de coalición sobre las políticas en Cisjordania

El ultraderechista Itamar Ben Gvir, líder del partido Otzma Yehudit y actual ministro de Seguridad Nacional, ha advertido este miércoles al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de que si no respeta el acuerdo de coalición sobre las políticas en Cisjordania se verán obligados a bloquear el Ejecutivo.

"Nos unimos al Gobierno sobre la base de un compromiso de que sería completamente de derechas y esta política (sobre Cisjordania) no puede continuar", ha aludido en un comunicado publicado en su perfil de Twitter junto a su compañera de partido Son Har Melech, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Ben Gvir acusa al primer ministro israelí de incentivar campañas de desalojo de colonos sobre las zonas palestinas ocupadas. El domingo, la Policía Fronteriza demolió un asentamiento ilegal en el norte de Cisjordania, un suceso que causó malestar entre sus socios de Gobierno de extrema derecha.

Esto se suma a que este mismo miércoles se han producido protestas, a las que habría acudido la diputada ultraderechista Son Har Melech, para impedir que la Policía Fronteriza arrancase árboles plantados sin autorización por un colono en el asentamiento de Shilo.

Por su parte, el líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, también se ha pronunciado al respecto, tildando de "injusticia" lo sucedido en Shilo, asegurando que hay un "trato discriminatorio" hacia los colonos.

"La negación del acuerdo inequívoco por parte del ministro de Defensa y la demora del primer ministro son inaceptables y no permitiremos que continúen. Esta es una disposición que estaba clara para todos y que era central en nuestro acuerdo", ha indicado Smotrich, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

Las fricciones dentro del Gobierno israelí se dan en medio de la polémica reforma judicial. Opositores a la medida han anunciado este miércoles una huelga nacional frente al Parlamento para el próximo lunes para pedir su retirada total.

Europa Press