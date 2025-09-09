Ben Gvir propone a España dar "entrada libre" a "los de Gaza" tras el veto anunciado contra él
Ben Gvir propone a España dar "entrada libre" a "los de Gaza" tras el veto anunciado contra él
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha respondido a la orden del Gobierno español para prohibirle la entrada con un mensaje en el que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a aceptar, a cambio, la "entrada libre" a "los de Gaza", sin aclarar si se refiere a los civiles gazatíes o a los miembros de Hamás.
"No me dejen entrar a mí... a los de Gaza, denles entrada libre a España", ha publicado el ministro ultraderechista en español en su red social X, poco después del anuncio realizado por el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros de este martes.
Albares ha anunciado que tanto Ben Gvir como el titular de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, serán incluidos en el listado de personas sancionadas y "no podrán acceder a territorio español", además de ser incluidos en el sistema de información Schengen, por su responsabilidad en el "genocidio" en la Franja de Gaza.
El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de vetar la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen el embargo de armas, y viene a sumarse a la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomon.
Otras noticias de Israel
- 1
Los 10 autos que se lanzarán dentro de poco y prometen revolucionar al mercado mundial
- 2
Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming
- 3
La historia del adolescente de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores estudiantes del mundo
- 4
Milei y los clavos en el cajón equivocado