Ben Gvir se jacta de que los presos palestinos son obligados a ver fotografías de la destrucción de Gaza

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha visitado este miércoles un centro penitenciario en el que hay desplegadas fotografías que muestran el actual aspecto de la Franja de Gaza y ha celebrado que los presos palestinos tengan que verlas cuando van de camino a sus celdas.

"Esto es lo que ven por la mañana cuando salen a trabajar", se escucha decir a Ben Gvir frente a una de estas fotografías a gran escala en un vídeo publicado en su cuenta de Telegram. "Así es como debe verse", ha añadido.

En el vídeo --titulado 'El Servicio Penitenciario coloca fotografías de una Gaza destruida en los pabellones de terroristas'--, Ben Gvir incluso afirma que uno de estos presos reconoció su propia casa en una de estas imágenes.

Su paseo de este miércoles se produce un día después de que Naciones Unidas reprobara al ministro israelí la visita que hizo la semana pasada al destacado preso palestino Marwan Barguti, de quien aparentemente se burló.

"No ganarás", se le escucha decir en unas imágenes publicadas por él mismo. Naciones Unidas tachó de "inaceptable" este tipo de situaciones y advirtió de que las imágenes violan la "dignidad" del recluso, preso desde 2002 tras ser condenado por asesinato. El nombre de Barguti ha sido recurrente en las demandas de Hamás para los intercambios de rehenes por presos palestinos. Israel se niega.