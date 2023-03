Ben Gvir se reúne con el jefe de la Policía israelí para acelerar la creación de una "Guardia Nacional"

El ultraderechista Itamar Ben Gvir, líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío) y actual ministro de Seguridad Nacional israelí, se ha reunido este martes con el jefe de la Policía, Kobi Shabtai, para acelerar la creación de una "Guardia Nacional".

Según un portavoz del Ministerio, la nueva fuerza militar que Ben Gvir y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acordaron el lunes --a cambio de paralizar la reforma judicial-- será aprobada por el gabinete el próximo domingo, ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.

Su foco de actuación será la lucha contra las organizaciones criminales, especialmente en sociedades mixtas, en referencia a focos de conflicto entre árabes e israelíes. Tanto Ben Gvir como Shabtai han acordado establecer un acuerdo marco con el objetivo de poner en marcha el organismo lo antes posible.

La creación de una Guardia Nacional, defendida por Ben Gvir desde hace meses, supone reforzar las fuerzas de la Policía fronteriza existentes con la creación de un cuerpo independiente de la autoridad policial que esté sujeto al Ministerio de Seguridad Nacional, es decir, bajo su mando directo.

El exjefe de la policía de Israel Moshe Karadi ha alertado de que esta Guardia Nacional se convertirá en una "milicia privada" de Ben Gvir para satisfacer sus "necesidades políticas", llegando incluso a reclutar a extremistas de Juventud de las Colinas --colonos a favor de los asentamientos en Cisjordania-- entre sus filas.

Al margen de la creación de esta fuerza militar, el partido Likud ha nombrado a cuatro personas para llevar a cabo el diálogo de revisión de la reforma judicial en el seno de la coalición, conversaciones a las que también acudirán los partidos de la oposición Yesh Atid y Unidad Nacional.

El encuentro se llevará a cabo en la residencia del presidente israelí, Isaac Herzog, quien ha abogado por un proceso de diálogo tras el cese del ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien se pronunció en contra de la reforma.

La paralización de la medida tras el acuerdo alcanzado entre Ben Gvir y Netanyahu no ha aplacado las preocupaciones de los manifestantes, que han vuelto a salir a las calles en Tel Aviv ante el temor de que la medida solo se posponga hasta el verano y no sea descartada, ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Europa Press