LA NACION

Ben Gvir ve un "error" deportar a los miembros de la flotilla y sugiere que pasen "meses" en prisión

Ben Gvir ve un "error" deportar a los miembros de la flotilla y sugiere que pasen "meses" en prisión

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ben Gvir ve un "error" deportar a los miembros de la flotilla y sugiere que pasen "meses" en prisión
Ben Gvir ve un "error" deportar a los miembros de la flotilla y sugiere que pasen "meses" en prisión

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha cargado este viernes contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por acceder a deportar en pocos días a los miembros de la Global Sumud Flotilla detenidos desde el miércoles, ya que considera que deberían pasar "meses" en prisión para escarmentar.

"Creo que deberían pasarse meses en una prisión israelí, para que se acostumbren al olor del módulo terrorista", ha esgrimido Ben Gvir, en un mensaje divulgado en redes sociales y en el que ha calificado de "error" una expulsión inminente.

Las autoridades israelíes han informado de la detención de más de 470 personas y el Ministerio de Exteriores ha confirmado la apertura de procedimientos de expulsión para todos ellos. En un primer grupo, han sido deportados cuatro diputados italianos.

Ben Gvir cree que este tipo de protocolos sólo favorece que los activistas "vuelvan una y otra vez" a Israel, en nuevas flotillas que buscan romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a este enclave palestino.

LA NACION
Más leídas
  1. Trump pone la plata, falta que Milei ponga la política
    1

    Trump pone la plata, falta que Milei ponga la política

  2. El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría
    2

    El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría

  3. El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado, acusado de narcotráfico
    3

    El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

  4. El presidente de una multinacional explicó cómo el país puede ser una potencia agrícola
    4

    “Oportunidad única”: el presidente de una multinacional explicó cómo el país puede ser una potencia agrícola

Cargando banners ...