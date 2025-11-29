Ben Johnson ve a los Bears capaces de ganar de varias formas tras vencer a Eagles

LAKE FOREST, Illinois, EE.UU. (AP) — El mensaje que el entrenador de los Bears de Chicago, Ben Johnson, espera haber transmitido es la confianza que su equipo ha desarrollado en su capacidad para ganar utilizando cualquier medio necesario.

Los Bears han ganado de casi todas las formas posibles al llevarse nueve de sus últimos diez juegos, incluyendo el triunfo del viernes por 24-15 sobre los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia.

"No hay secretos, hombre, no hay atajos", dijo el entrenador Ben Johnson. "Tenemos que salir la próxima semana y poner la misma cantidad de trabajo que hemos estado haciendo y tenemos que seguir mejorando.

"Aún no estamos en lo que somos capaces de ser como equipo completo, y por eso vamos a seguir esforzándonos para juntar esos 60 minutos completos de fútbol en tres fases".

Necesitarán mejorar enfrentando un calendario que incluye los próximos dos de tres juegos contra sus rivales, los Packers de Green Bay.

El juego aéreo probablemente necesita ser más consistente para mantener su actual racha de cinco victorias consecutivas, pero no es como si los Bears hubieran estado ganando solo por tierra todo el año como lo hicieron el viernes.

Contra los Eagles, los Bears ganaron con Kyle Monangai corriendo para 130 yardas y D’Andre Swift corriendo para 125.

Vencieron a Dallas con cuatro pases de touchdown de Caleb Williams y tres pases de TD contra Cincinnati y Pittsburgh.

La defensa sigue recuperando el balón a un ritmo líder en la liga, después de la sexta intercepción de Kevin Byard, líder de la liga, el viernes y el balón suelto forzado y recuperado por Nahshon Wright en el intento de "tush-push" de Jalen Hurts. Han logrado esto a pesar de las lesiones que han dejado fuera a siete titulares en ocasiones.

Han ganado en equipos especiales en la última jugada del juego, con un gol de campo bloqueado contra los Raiders y un gol de campo en condiciones húmedas contra los Commanders.

Todo el tiempo siguen ganando semana a semana y demostrando que están equivocados aquellos escépticos sobre un calendario percibido como fácil.

"Seguiremos enfocándonos en ser 1-0, seguiremos enfocándonos en encontrar formas de ganar juegos, pero también en encontrar formas de mejorar para poder estar donde queremos estar", dijo Williams.

Lo que está funcionando

El juego terrestre. Tuvieron dos corredores de 100 yardas en un juego por primera vez desde Matt Suhey y Walter Payton en 1985.

"Hacer algo así, es increíble", dijo Swift. "Mis respetos a la línea ofensiva. No puedo decirlo lo suficiente. El trabajo que estamos haciendo al frente, y con los receptores bloqueando en el campo, hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil".

Los Bears ahora lideran la NFL en yardas por tierra con 153.8 yardas por juego al entrar en los juegos del fin de semana. Sus 281 yardas el domingo aún estaban a dos yardas de su máximo de la temporada de 283 al vencer a Cincinnati.

Lo que necesita ayuda

El juego aéreo. Promediaron un mínimo de temporada de 4.3 yardas por intento y Williams completó un mínimo de temporada del 47.2% (17 de 36), el quinto juego consecutivo en el que ha estado por debajo del 60%. No es solo Williams. En algunos juegos han tenido pases caídos, pero el viernes tuvieron casos de receptores perdiendo el equilibrio dos veces en lanzamientos bien dirigidos.

Valor en alza

Monangai tuvo su segundo juego de 100 yardas con 22 carreras para 130 yardas y fue su primero con más de 48 desde que tuvo 176 contra los Bengals el 2 de noviembre.

Valor en baja

Williams. Aunque ha completado solo el 53.2% de sus pases en los últimos cinco juegos, lo que había estado haciendo bien era evitar intercepciones.

El viernes, lanzó una intercepción a Jalyx Hunt de Filadelfia en un simple pase de pantalla para terminar su racha en 179 consecutivos.

Lesiones

El tackle defensivo Andrew Billings está en el protocolo de conmociones de la NFL.

Número clave

47. Los Bears corrieron el balón 47 veces, 30 veces más que los Eagles. Eso, y diez de 17 en conversiones de tercera oportunidad, les ayudó a establecer 39:18 en tiempo de posesión frente a los 20:42 de los Eagles.

Próximo paso

En Green Bay el siete de diciembre con el liderazgo de la NFC Norte en juego.

