Ben Platt protagoniza Querido Evan Hansen: "La película mantiene la intensidad emocional del musical"

El actor y cantante estadounidense Ben Platt protagoniza junto a Julianne Moore la película Querido Evan Hansen, adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway. El filme, dirigido por Stephen Chbosky, se estrena en los cines de España este viernes 10 de diciembre.

Platt dio vida a Evan Hansen sobre los escenarios y su interpretación le valió un premio Tony en el año 2017. "Llevar el personaje a la gran pantalla fue un desafío porque quería hacerle justicia y quería mantener toda la intensidad emocional del musical", manifestó el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

El padre del actor, Marc Platt, es uno de los productores de la cinta. "Ha sido maravilloso trabajar con mi padre en este proyecto. Sentí una gran protección creativa porque él tiene un gran talento para adaptar musicales al cine", explica el joven.

La actriz Julianne Moore se mete en la piel de Heidi Hansen, la madre de Evan. La intérprete está encantada de que contaran con ella para participar en la película. "Vi el musical cuando se estrenó y me cautivó, me encantó la interpretación de Ben. Me gustó mucho el papel de Heidi, es un personaje muy interesante. Tiene mucho que ver con lo que significa ser madre y lo que quieres para tu hijo", señala Moore.

Autodescubrimiento y aceptación

En Querido Evan Hansen narra la vida en el instituto de Evan Hansen, un adolescente preocupado, nervioso y aislado, que lo único que quiere es encajar y ser comprendido. El joven emprende un viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero de clase.

"En la película he querido comunicar que Evan no es perfecto, y está bien ser una persona con defectos. Incluso alguien con buen corazón y buenas intenciones puede cometer grandes errores, pero después puede madurar, sanar y ser digno de amor", cuenta Ben Platt.Con canciones premiadas por los Grammy como las inolvidables "You Will Be found", "Waving Through a Window", "For Forever" y "Words Fail", el musical Querido Evan Hansen asombró a Broadway y definió a toda una generación.

Los actores Amy Adams, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes y Danny Pino*completan el reparto de la película.