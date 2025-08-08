Ben Shelton, ganador del Masters 1000 de Canadá, en breve
<p>A continuación, los datos básicos del tenista estadounidense Ben Shelton, quien el jueves se...
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los datos básicos del tenista estadounidense Ben Shelton, quien el jueves se proclamó campeón del Masters 1000 de Canadá:
Nombre: Ben
Apellido: Shelton
Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 2002 (22 años)
Lugar de nacimiento: Atlanta (Georgia, Estados Unidos)
Altura: 1,93 m
Mejor posición ranking ATP: Número 7 (actual)
Entrenador: Bryan Shelton
Palmarés: 3 títulos
Trofeos Grand Slam: 0
Trofeos Masters 1000: 1 (Canadá, 2025)
Su recorrido en Toronto:
1ª ronda: libre
2ª ronda: derrotó a Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 6-3
3ª ronda: a Brandon Nakashima (USA/N.25) 6-7 (8/10), 6-2, 7-6 (7/5)
Octavos: a Flavio Cobolli (ITA/N.13) 6-4, 4-6, 7-6 (7/1)
Cuartos: a Alex De Miñaur (AUS/N.9) 6-3, 6-4
Semifinales: a Taylor Fritz (USA/N.2) 6-4, 6-3
Final: a Karen Khachanov (RUS/N.11) 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3)
