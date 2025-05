Ben Sulayem presenta su candidatura a un segundo mandato como presidente de la FIA

Por Alan Baldwin

MÓNACO, 25 mayo (Reuters) - Mohammed Ben Sulayem se presentará a un segundo mandato de cuatro años como presidente de la FIA en diciembre, afirmando que daría la bienvenida a cualquier candidato rival y que tiene la misión de hacer crecer el automovilismo y fortalecer el organismo rector de la Fórmula Uno.

En declaraciones a Reuters durante el Gran Premio de Mónaco, el emiratí dijo que había tomado la decisión, ampliamente asumida, tras consultar con los miembros de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

"Creo que tres años en una federación tan compleja como la FIA no son suficientes", explicó el expiloto de rallies, de 63 años, al declarar abiertamente su candidatura a la reelección por primera vez.

Se mostró orgulloso de los logros alcanzados durante su mandato y no vio ninguna razón para hacer algo diferente la segunda vez.

"¿Necesito más tiempo? Sí. ¿Ha sido fácil? Nunca. ¿Ha sido agradable? A veces (...) Así que voy a presentarme. Lo he consultado con la mayoría de los miembros. Hablo con ellos".

El emiratí dijo que quería "seguir haciendo crecer el automovilismo. Hacer que la FIA sea cada vez más fuerte. Esa es mi ambición y eso es lo que haré".

Sugirió que la FIA, propietaria en última instancia del campeonato de Fórmula Uno aunque los derechos comerciales a largo plazo están en manos de Liberty Media, había sido "descuidada".

"Se han dado tratos injustos a la FIA.

Para mí no tiene sentido que un piloto (de Fórmula Uno) y el director de un equipo ganen más dinero que toda la FIA, y que la FIA sea la propietaria del campeonato. ¿Es justo?", afirmó.

El primer mandato de Ben Sulayem ha estado marcado por la polémica desde que fue elegido en 2021 como sucesor del exjefe de equipo de Ferrari, Jean Todt.

Ha habido batallas con Liberty Media sobre asuntos comerciales y acusaciones de sexismo, y ha enfadado a pilotos tanto de rallies como de Fórmula 1 al sancionar los insultos con fuertes multas.

Los altos cargos de la FIA han abandonado la institución, lo que ha provocado un éxodo de personal, y se han planteado dudas sobre los cambios en los estatutos que, según los críticos, limitarán los poderes de los comités de auditoría y ética.

BENEFICIOS DE LA FIA

En el lado positivo, la FIA informó la semana pasada de un beneficio de 4,7 millones de euros (US$5,34 millones) tras haber registrado unas pérdidas de 24 millones de euros en 2021.

Se está negociando un nuevo "Acuerdo Concorde" entre todas las partes interesadas de la Fórmula 1 y tanto la FIA como Liberty Media dicen que las conversaciones van bien.

La exsecretaria general de la FIA para el automovilismo Shaila-Ann Rao, una de las salidas de alto perfil, ha regresado como asesora del presidente, y Cadillac se unirá como undécimo equipo en 2026 tras el respaldo de la FIA frente a la resistencia inicial de la F1.

"He limpiado la casa de la FIA", dijo Ben Sulayem, quien reconoció que había enemigos que querían su salida, pero dijo que eso no le preocupaba. "Hay gente honesta. Mi espalda ya no tiene cuchillos.

"Toda esta negatividad; 'Oh, es imprevisible, es muy polémico'. Soy el último al que le importa lo que hagan (los críticos y los medios de comunicación), lo que digan. Para mí siempre se trata de los miembros (de la FIA)".

"Pero estoy más que contento. Quizá estoy haciendo algo que les irrita".

Ningún candidato rival se ha comprometido a presentarse contra el emiratí, aunque el bicampeón mundial de rallies Carlos Sainz -padre del piloto de Fórmula Uno y homónimo- está considerando la posibilidad de hacerlo.

Ben Sulayem dijo que estaría encantado de que Sainz se presentara y que correspondería a otros decidir sobre cualquier posible conflicto de intereses.

"Que se presente. Así es la democracia", afirmó. (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Ricardo Figueroa)