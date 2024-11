Ben Yedder es condenado a dos años de prisión en suspenso por agresión sexual

El futbolista francés Wissam ben Yedder fue condenado por la justicia de su país a dos años de prisión en suspenso por una agresión sexual cometida en estado de embriaguez en septiembre.

La fiscalía había pedido un año de prisión firme para Ben Yedder, que a sus 34 años se encuentra actualmente sin equipo tras haber acabado su último contrato en junio con Mónaco.

El tribunal también decidió retirar a Ben Yedder, que no estuvo presente en el juzgado, el permiso de conducir por un periodo de seis meses, 5.000 euros de indemnización para la víctima (unos 5.300 dólares) y una multa del mismo importe por una infracción al código viario.

El futbolista también quedará inscrito en el fichero de delincuentes sexuales y está obligado a someterse a cuidados.

El 6 de septiembre, durante una de sus múltiples salidas nocturnas regadas con alcohol, el antiguo jugador de Sevilla y de la selección francesa conoció a una joven veinteañera que aceptó subir a su coche.

El delantero habría posado su mano sobre el muslo de la mujer y habría tratado de besarla antes de masturbarse frente a ella.

La joven denunció los hechos inmediatamente y Ben Yedder fue detenido al volante aquella noche en Cap d'Ail, en las inmediaciones de Mónaco.

"No recuerdo nada, no puedo decir si lo hice. Estoy aquí por culpa del alcohol. Sin alcohol, no se me pasaría por la cabeza algo así", se defendió Ben Yedder durante el juicio.

"Pido sinceramente perdón (a la víctima), a su familia y a mi familia", añadió un Ben Yedder que podría haber sido condenado con hasta 10 años de prisión.

No es el único caso abierto contra el jugador francotunecino.

El 27 de diciembre, Ben Yedder será juzgado por maltrato psicológico contra su esposa, con quien está en proceso de divorcio.

Otra joven lo acusa también de violación durante otra fiesta en el verano de 2023, unos hechos en fase de instrucción.

El delantero rechaza las acusaciones en ambos casos.

Ben Yedder ya fue condenado en Sevilla el año pasado a seis meses de prisión y a más de 130.000 euros de multa por fraude fiscal, y mantiene otro litigio con su antiguo representante Meïssa Ndiaye.

Nacido en Sarcelles, en la región de París, Wissam Ben Yedder se formó en el fútbol sala, disciplina a la que debe su depurada técnica y en la que también fue internacional.

Debutó en el fútbol profesional en Toulouse, antes de confirmarse en Sevilla y de brillar en Mónaco a partir de 2019 y hasta la temporada pasada, acabando como segundo máximo goleador de la historia del club del Principado.

