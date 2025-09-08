Ben Yedder ficha por un club de la segunda división turca

El antiguo delantero internacional francés Wissam Ben Yedder, que trató de encauzar su carrera en Irán después de ser condenado por agresión sexual el año pasado en Francia, fichó este lunes por el Sakaryaspor, de la segunda división turca.

Actual 15º clasificado, su nuevo equipo no precisó detalles de la operación ni del contrato del antiguo jugador del Sevilla y del Mónaco.

El jugador de 35 años, que estuvo sin equipo desde su marcha del conjunto monegasco en mayo de 2024, firmó a comienzos del pasado mes de abril con el Sepahan SC iraní.

Acusado de agresión sexual, Wissam Ben Yedder fue condenado a dos años de prisión en suspenso en noviembre de 2024, una pena recurrida por el jugador.

Ben Yedder, 19 veces internacional con Francia entre 2018 y 2022, fue condenado la semana pasada por el mismo tribunal a 90.000 euros (US$105.760) de multa por violencias psicológicas hacia su esposa, con la que se halla en proceso de divorcio.

