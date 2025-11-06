Benalmádena celebra este viernes un desfile de catrinas y calaveras dedicado al Día de Muertos mexicano

MÁLAGA, 6 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La ciudad malagueña de Benalmádena volverá a rendir homenaje a la cultura y tradiciones mexicanas con la celebración este próximo viernes, 7 de noviembre, de un desfile de catrinas y calaveras en la que será una jornada concebida como una gran fiesta familiar dedicada a la popular celebración del Día de los Muertos en el país norteamericano, tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El desfile de catrinas y calaveras está abierto a la participación de todas aquellas personas que deseen asistir disfrazadas o maquilladas ya no solo como catrinas o calaveras, sino también como alebrijes o mariposas monarca.

A partir de las 16.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un estand de maquillaje artístico en la plaza, donde podrán transformarse en los personajes más representativos de esta festividad. La actividad es gratuita con inscripción previa en el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando (teléfono 952 449 527).

A las 18.30 horas, el público podrá disfrutar del espectáculo 'Tradiciones del Día de Muertos mexicano', una producción cien por cien mexicana creada y dirigida por Tania Sierra, con coreografía de Ana Paola de la Cruz y protagonizada por la actriz y cantante Mariana Gasca. El montaje combina danza, música y teatro con interpretaciones en vivo, ofreciendo un recorrido por la esencia simbólica del Día de Muertos.

Tras el espectáculo, dará comienzo el Desfile de Catrinas y Calaveras de Benalmádena, un colorido pasacalle con batucada, mariachis, y música y baile, que recorrerá las calles del centro histórico: plaza de las Tres Culturas, avenida Juan Luis Peralta, calle Biznaga, calle Amapola y calle Felipe Orlando, finalizando nuevamente en la plaza.

Además, cabe señalar que quien lo desee puede contemplar durante estos días el Altar de Muertos del Museo Precolombino Felipe Orlando, que este año está especialmente dedicado a su fundador al cumplirse 20 años de instalación.