¿Bendición o condena? El Real Madrid vive con "Kylian-dependencia"

Tres partidos sin marcar Kylian Mbappé, tres partidos sin ganar el Real Madrid... Una racha rota con un triunfo 4-3 gracias a un póker del astro francés: para bien o para mal, el gigante blanco se mueve este curso al ritmo de su delantero, que presume de 22 goles en todas las competiciones.

El Real Madrid evitó la crisis total el miércoles en Grecia con un sufrido triunfo 4-3 ante Olympiacos en Champions, gracias a la actuación magistral de Mbappé, capaz de meter tres de sus cuatro dianas en menos de siete minutos -segundo triplete más rápido en la historia de la competición-.

¿Pero puede el equipo de Xabi Alonso fiarlo todo al imparable momento de forma de su número 10?

- "Una mala pregunta" -

De sus prestigiosos compañeros no hay muchas noticias, al menos buenas: por el momento Vinicius ofrece destellos pero sigue sin encontrar el fútbol que lo encumbró en la élite mundial, y Rodrygo hace varios meses que está desaparecido.

Del cuarteto mágico con el que se entusiasmaba la afición blanca queda Jude Bellingham, todavía en la búsqueda de la versión que enamoró en su primer año en la capital española, el curso 23-24.

Pero ni siquiera Mbappé está cómodo con la etiqueta de salvador. Tras el duelo ante Olympiacos le preguntaron en zona mixta si hay "Mbappé-dependencia": "No quiero faltarte al respeto pero creo que es una mala pregunta, cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo es marcar goles, sin otros jugadores no ganamos los partidos".

"No pienso que haya dependencia o algo así, pienso que es más una cosa de periodistas o de gente de fuera", añadió.

- Resaca sin Fermín -

Con este panorama, tras dos empates en Liga, el Real Madrid (1º) defiende el punto de ventaja que tiene con el Barcelona (2º) el domingo en la cancha del Girona (18º).

Un día antes el equipo azulgrana, que se llevó un durísimo 3-0 el martes en Londres antes el Chelsea, recibe en el Camp Nou, operativo desde la semana pasada, al Alavés (14º).

El Barça es 18º entre los 36 equipos que disputan la Liga de Campeones, aunque a solo tres puntos del Top-8 que ofrece la clasificación directa para los octavos a falta de tres partidos.

Lejos de la versión atractiva del curso pasado, el equipo dirigido por Hansi Flick no podrá contar durante dos semanas con Fermín López, que sufre una lesión muscular.

El Villarreal, tercero a tres puntos del Real Madrid, visita el domingo a la Real Sociedad (9º) tras un nuevo traspié europeo.

Con dos caras esta temporada, cayó 4-0 el martes en la cancha del Borussia Dortmund y es antepenúltimo en la Champions con un empate y cuatro derrotas.

-- Programa de la 14ª jornada de LaLiga y clasificación:

- Viernes:

(20:00 GMT) Getafe - Elche

- Sábado:

(13:00 GMT) Mallorca - Osasuna

(15:15 GMT) Barcelona - Alavés

(17:30 GMT) Levante - Athletic

(20:00 GMT) Atlético de Madrid - Real Oviedo

- Domingo:

(13:00 GMT) Real Sociedad - Villarreal

(15:15 GMT) Sevilla - Betis

(17:30 GMT) Celta - Espanyol

(20:00 GMT) Girona - Real Madrid

- Lunes:

(20:00 GMT) Rayo - Valencia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

2. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1

7. Getafe 17 13 5 2 6 12 15 -3

8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

10. Elche 16 13 3 7 3 15 16 -1

11. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2

12. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2

13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7

17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13

