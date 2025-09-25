Bendodo (PP) sobre la intervención del rey en la ONU: "Representa perfectamente lo que quiere todo el mundo"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que las declaraciones este pasado miércoles del rey Felipe VI en la ONU, donde pedía al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza, "representa perfectamente no solo lo que quieren los españoles, sino todo el mundo".

"Yo creo que la solución de los dos estados que plantea su majestad el rey y que el Partido Popular hace suya, es la solución, donde de forma recíproca los dos países reconozcan la existencia del otro", ha argumentado Bendodo en declaraciones a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras ser preguntado por la intervención del monarca en Nueva York.

Sobre la misma, ha calificado de "gran intervención" su discurso en la Asamblea de la ONU, donde como ha apuntado, el rey hizo referencia a "los orígenes del pueblo sefardí con España y los lazos de hermandad que tiene" y que "evidentemente siguen fuertes".

Además, ha recordado que señaló "la importancia que tiene que el futuro de Palestina no vaya de la mano de Hamás", que los rehenes israelíes "sean liberados cuanto antes" y "evidentemente se produzca un alto el fuego".

Bendodo ha matizado que el rey no habló en la ONU de "genocidio" sino de "masacre", considerando sobre esto que "hay una gran diferencia" y "no es lo mismo".

Preguntado justamente sobre si lo que está ocurriendo en Gaza es un "genocidio" y si coincide con barones del PP como el gallego Alfonso Rueda, que ha condenado los hechos en Gaza e incluso ha guardado un minuto de silencio en el Parlamento gallego, el dirigente del Partido Popular ha eludido responder asegurando que "no soy nadie para interpretar las palabras de ningún presidente autonómico".

"Lo que le puedo decir, sin temor a equivocarme, es que solo un tribunal internacional puede determinar si es un genocidio o no", ha reiterado Bendodo sobre un asunto que desde el PP se ha trasladado en diversas comparecencias de sus dirigentes políticos.

De esta manera se ha dirigido a quienes "levantan la bandera de que es un genocidio".

A ellos les ha preguntado si consideran también "un genocidio" los atentados del pasado 7 de octubre de 2023, "donde murieron 1000 inocentes y secuestraron a 200, de los cuales 45 todavía siguen en manos de Hamás".

"¿Eso es un genocidio o no? Eso es lo que yo pregunto", ha finalizado.