Benedict Cumberbatch recibe el Premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El actor británico Benedict Cumberbatch, que ha encarnado a Sherlock Holmes y al Doctor Strange en su carrera, ha recibido la tarde de este lunes el Premio Máquina del Tiempo del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

Rodeado de una gran expectación a su llegada al festival, Cumberbatch ha recogido el galardón de manos del director del Festival de Sitges, Ángel Sala, antes de la proyección de la película que protagoniza, 'Esa cosa con alas'.

Cumberbatch ha dicho sentirse agradecido por recibir un galardón de un festival "prestigioso" como el de Sitges, y ha subrayado que le encanta el cine español.

