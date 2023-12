Por Philip Pullella

Ciudad del vaticano, 31 dic (reuters) - el vaticano conmemoró el domingo el primer aniversario de la muerte del papa benedicto xvi, y uno de sus colaboradores más cercanos afirmó que nunca habría aprobado una reciente declaración que permite a los sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo.

El cardenal Gerhard Müller, que fue jefe doctrinal de la Iglesia bajo Benedicto, y el arzobispo Georg Gaenswein, secretario privado de Benedicto, fueron dos de los protagonistas de un acto con motivo del aniversario organizado por la cadena de televisión católica conservadora EWTN, con sede en Estados Unidos.

"Nunca habría sucedido (bajo Benedicto)", dijo Müller al margen del acto cuando Reuters le preguntó sobre la histórica declaración del 18 de diciembre.

Aunque la declaración dice que tales bendiciones no pueden asemejarse al sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer y no pueden formar parte de rituales o liturgias, algunos defensores de una mayor inclusión de las personas LGBT lo vieron como un posible precursor del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Iglesia.

"No existe el matrimonio homosexual. No existe, no puede existir, a pesar de las ideologías que tenemos (hoy)", dijo Müller, a quien Francisco destituyó como jefe del departamento doctrinal del Vaticano tras la renuncia de Benedicto en 2013.

Francisco recordó brevemente el aniversario en su bendición dominical a la multitud en la Plaza de San Pedro, diciendo que Benedicto había "servido a la Iglesia con amor y sabiduría" y que "sentimos tanto afecto, tanta gratitud, tanta admiración por él".

Francisco pidió entonces a la multitud un aplauso para Benedicto, que fue el primer Papa en 700 años en renunciar a su cargo en lugar de gobernar de por vida.

Müller dijo que, aunque su relación personal con Francisco es "muy buena", no duda en discrepar con él en público sobre cuestiones doctrinales porque "no estamos en la Unión Soviética, donde sólo un líder tiene voz y voto". "Lo mejor que podemos hacer por el Papa es estar siempre cerca de la verdad y la fe católicas y no estar aquí como aduladores", agregó.

Antes, en la Basílica de San Pedro, Gaenswein, secretario de Benedicto, ofició una misa en su memoria de Benedicto. La voz de Gaenswein se quebró dos veces por la emoción mientras leía su homilía.

La sorprendente renuncia de Benedicto XVI dividió a la Iglesia, y muchos dijeron que no debería haber dimitido. Sus 10 años viviendo en el Vaticano como "Papa emérito" ampliaron la división entre conservadores y progresistas, y algunos tradicionalistas acérrimos no reconocen a Francisco como líder.

(Reporte de Philip Pullella. Editado en español por Javier Leira)