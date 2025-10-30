Beneficio de TotalEnergies se dispara en tercer trimestre pese a caída de precios del petróleo
Los beneficios netos de TotalEnergies se dispararon un 61% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los US$3700 millones, pese a la caída de los precios del...
- 1 minuto de lectura'
Los beneficios netos de TotalEnergies se dispararon un 61% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los US$3700 millones, pese a la caída de los precios del petróleo, anunció este jueves la compañía.
El gigante petrolero se benefició del crecimiento de su producción de hidrocarburos (más del 4% en un año), mientras que el precio del petróleo bajó más de US$10 por barril en el mismo periodo.
La producción de hidrocarburos alcanzó 2,5 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios en el tercer trimestre gracias a la puesta en marcha y al aumento de la producción de varios proyectos en Brasil, Estados Unidos, Argentina y Dinamarca.
El grupo destaca que los precios del petróleo tienden a bajar debido a "una oferta abundante alimentada por la producción de países no pertenecientes a la OPEP (Guyana, Brasil, Estados Unidos) y la decisión de la OPEP+ de continuar con la reintroducción en el mercado de ciertas reducciones voluntarias de la producción".
dlm/hgs/pc
- 1
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre
- 2
Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
- 3
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 4
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió