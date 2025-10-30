Beneficio de TotalEnergies se dispara en tercer trimestre pese a caída de precios del petróleo

Los beneficios netos de TotalEnergies se dispararon un 61% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los US$3700 millones, pese a la caída de los precios del petróleo, anunció este jueves la compañía.

El gigante petrolero se benefició del crecimiento de su producción de hidrocarburos (más del 4% en un año), mientras que el precio del petróleo bajó más de US$10 por barril en el mismo periodo.

La producción de hidrocarburos alcanzó 2,5 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios en el tercer trimestre gracias a la puesta en marcha y al aumento de la producción de varios proyectos en Brasil, Estados Unidos, Argentina y Dinamarca.

El grupo destaca que los precios del petróleo tienden a bajar debido a "una oferta abundante alimentada por la producción de países no pertenecientes a la OPEP (Guyana, Brasil, Estados Unidos) y la decisión de la OPEP+ de continuar con la reintroducción en el mercado de ciertas reducciones voluntarias de la producción".

