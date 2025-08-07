Beneficio neto de brasileña Lojas Renner se dispara 28,4% en el segundo trimestre

Por Patricia Vilas Boas

SAO PAULO, 7 ago (Reuters) - Lojas Renner reportó un aumento de su beneficio neto de un 28,4% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, a 404,5 millones de reales, en un informe de resultados divulgado el jueves.

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de la empresa aumentó un 32,9% sobre la misma base en el segundo trimestre, hasta 891 millones de reales, apoyado por un aumento del 18,5% en los beneficio neto del comercio minorista, hasta 3650 millones de reales.

El buen comportamiento, dijo la cadena brasileña de ropa y artículos para el hogar, se debió también al evento del Día de la Madre. En el concepto de ventas en mismas tiendas, el aumento fue del 17,3%.

Los analistas, en promedio, esperaban un beneficio neto de 412 millones de reales y un EBITDA de 809 millones de reales, según las estimaciones recopiladas por LSEG.

(Editado en español por Javier Leira)