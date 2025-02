Beneficios de la habitación Club con la piscina infinita al aire libre más alta del mundo en Address Beach Resort Dubai

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 20, 2025--

El Address Beach Resort at JBR, conocido por sus elegantes interiores, su comodidad sin igual y sus impresionantes vistas, redefine la hospitalidad de lujo. A pocos pasos de Ain Dubai y hogar de la piscina infinita al aire libre más alta del mundo, este santuario ultramoderno ofrece un escape sin igual en uno de los lugares de interés más emblemáticos de Dubái. Elevando la experiencia de los huéspedes, el complejo presenta sus elegantes habitaciones y suites Club, que incluyen la habitación Club Marina con vista a la ciudad, la habitación Club con vista al mar y la suite Club One Bedroom Executive con vista al mar. Cada estadía incluye privilegios Club exclusivos, lo que garantiza un retiro verdaderamente placentero.

Diseñada como un lujoso hogar lejos de casa, la habitación Club de 45 m² combina interiores sofisticados con impresionantes vistas a la ciudad o al mar y una opción de lujosas camas tamaño king o dos camas individuales. Las habitaciones Club con vista al mar, una de las favoritas de los huéspedes, ofrecen vistas panorámicas a la playa de Jumeirah, Dubai Marina y Burj Al Arab. Para quienes buscan la máxima comodidad, la suite ejecutiva Club de un dormitorio con vista al mar de 102 m² cuenta con un amplio balcón privado, ideal para familias o grupos pequeños.

La exclusividad se une a la excelencia gastronómica con los Club Privileges del complejo. Comience el día con un refinado desayuno en el salón del vestíbulo, disponible durante todo el día, o disfrute de un suntuoso buffet en The Restaurant desde las 6:30 hasta las 11:00. Al mediodía, disfrute de un almuerzo buffet en el The Restaurant, acompañado de bebidas de primera calidad. A medida que avanza la noche, disfrute de canapés gourmet y bebidas finas desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, mientras disfruta de la piscina infinita al aire libre más alta del mundo en ZETA Seventy Seven o un ambiente relajado y familiar en The Beach Grill. Eleve su próxima escapada a Dubái con las nuevas habitaciones Club del Address Beach Resort.

