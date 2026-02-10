Beneficios de la petrolera BP se desploman por los precios del crudo y su reestructuración

La gigante petrolera británica BP anunció este martes una caída del 86% en sus beneficios netos anuales, afectada por una caída de los precios del crudo y una enorme depreciación relacionada con su transición hacia las energías verdes.

Sus beneficios después de impuestos cayeron hasta los US$55 millones el año pasado, frente a los US$381 millones del año anterior, según un comunicado de la compañía.

En plena revolución interna tras haber dado marcha atrás en gran medida a su ambiciosa estrategia climática, el grupo explicó que ha sufrido depreciaciones "de aproximadamente US$4.000 millones, relacionadas principalmente con (sus) actividades de transición en el segmento del gas y las energías bajas en carbono".

La empresa, cuyos resultados han caído en los últimos años en comparación con sus rivales, presentó el año pasado un plan de recuperación que pasa por un replanteamiento radical centrado en los hidrocarburos y una reducción de costos, con la supresión de miles de puestos de trabajo.

En diciembre también anunció el nombramiento de una nueva directora general, la estadounidense Meg O'Neill, exejecutiva de ExxonMobil, en sustitución de Murray Auchincloss.

O'Neill, la primera mujer en ocupar este puesto en una gran petrolera, asumirá sus funciones el 1 de abril.

Según el comunicado, la petrolera también aumentará su objetivo de reducción de costos estructurales "a US$5.500-6.500 millones para finales de 2027" y "suspenderá la recompra de acciones" para reforzar su balance.

La competidora británica de BP, Shell, publicó la semana pasada un aumento del 11% en sus ganancias netas en 2025, hasta alcanzar los US$17.838 millones, a pesar de la caída de los precios del petróleo.