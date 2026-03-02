Benfica, con Prestianni en el once, no tira la toalla en la liga portuguesa
Con el argentino Gianluca Prestianni en el once inicial, el Benfica derrotó 2-1 este lunes al Gil Vicente fuera de casa, logrando tres puntos que le mantienen con opciones de conquistar la liga portuguesa.
Aun así, el equipo lisboeta de José Mourinho, eliminado por el Real Madrid en el playoff de la Liga de Campeones, es tercero a siete puntos del líder Oporto, que había ganado el viernes al Arouca (3-1).
También el viernes, el Sporting hizo lo propio ante el Estoril (3-0).
-- Resultados de la 24ª fecha de la liga portuguesa y tabla de clasificación:
Viernes, 27 de febrero
Oporto - Arouca 3-1
Sporting de Lisboa - Estoril 3-0
Sábado, 28 de febrero
AVS - Estrela da Amadora 0-0
Nacional - Sporting de Braga 1-2
Vitoria de Guimarães - FC Alverca 1-1
Domingo, 1 de marzo
Tondela - Santa Clara 2-2
Casa Pia - Moreirense 1-1
Rio Ave - FC Famalicão 0-0
Lunes, 2 de marzo
Gil Vicente - Benfica 1-2
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Oporto 65 24 21 2 1 47 8 39
2. Sporting de Lisboa 61 24 19 4 1 62 12 50
3. Benfica 58 24 17 7 0 51 14 37
4. Sporting de Braga 45 24 13 6 5 50 23 27
5. Gil Vicente 40 24 11 7 6 35 23 12
6. FC Famalicão 36 24 10 6 8 29 21 8
7. Moreirense 34 24 10 4 10 30 34 -4
8. Estoril 33 24 9 6 9 46 42 4
9. Vitoria de Guimarães 32 24 9 5 10 28 35 -7
10. FC Alverca 27 24 7 6 11 24 39 -15
11. Arouca 26 24 7 5 12 32 52 -20
12. Estrela da Amadora 24 24 5 9 10 26 41 -15
13. Casa Pia 23 24 5 8 11 26 44 -18
14. Nacional 21 24 5 6 13 28 36 -8
15. Rio Ave 21 24 4 9 11 23 44 -21
16. Tondela 19 24 4 7 13 19 38 -19
17. Santa Clara 19 24 4 7 13 20 31 -11
18. AVS 9 24 1 6 17 18 57 -39