Benfica de Mourinho gana al Gil Vicente y presiona al Oporto
El Benfica, entrenado por José Mourinho desde la semana pasada, se impuso 2-1 al Gil Vicente este vi
El Benfica, entrenado por José Mourinho desde la semana pasada, se impuso 2-1 al Gil Vicente este viernes en el inicio de la 7ª jornada de la liga portuguesa, y se puso apenas a un punto del líder Oporto.
El griego Vangelis Pavlidis (minutos 18 y 26 de penal) remontó para los lisboetas un partido en el que los visitantes, cuartos clasificados, se habían adelantado en el 11' por medio de Luis Esteves.
Desde que Mourinho fue fichado como nuevo entrenador de las Águilas, el Benfica ha ganado dos partidos y ha empatado uno.
Gracias al triunfo, el Benfica adelanta en la tabla al campeón Sporting de Lisboa (3º), que queda a dos puntos de sus vecinos a la espera de su visita del sábado al Estoril (12º).
El Oporto, primero de la tabla con un punto sobre el Benfica, cerrará esta 7ª jornada portuguesa el lunes, visitando al Arouca (9º).
-- Resultados de la 7ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Benfica 2 Pavlidis (18, 26 de penal)
Gil Vicente 1 Esteves (11)
- Sábado:
Santa Clara
Tondela
Moreirense
Casa Pia
Estrela da Amadora
AVS
Estoril
Sporting de Lisboa
- Domingo:
FC Alverca
Vitoria de Guimarães
Sporting de Braga
Nacional
FC Famalicão
Rio Ave
- Lunes:
Arouca
Oporto
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 18 6 6 0 0 15 1 14
2. Benfica 17 7 5 2 0 13 4 9
3. Sporting de Lisboa 15 6 5 0 1 18 4 14
4. Gil Vicente 13 7 4 1 2 8 4 4
5. Moreirense 12 6 4 0 2 8 7 1
6. FC Famalicão 11 6 3 2 1 7 3 4
7. Sporting de Braga 9 6 2 3 1 11 6 5
8. Vitoria de Guimarães 8 6 2 2 2 7 9 -2
9. Arouca 8 6 2 2 2 9 14 -5
10. Santa Clara 8 6 2 2 2 4 6 -2
11. Casa Pia 7 6 2 1 3 5 9 -4
12. Estoril 5 6 1 2 3 8 10 -2
13. Estrela da Amadora 4 6 0 4 2 3 6 -3
14. FC Alverca 4 6 1 1 4 6 11 -5
15. Nacional 4 6 1 1 4 5 10 -5
16. Rio Ave 4 6 0 4 2 8 13 -5
17. Tondela 2 6 0 2 4 2 10 -8
18. AVS 1 6 0 1 5 4 14 -10
