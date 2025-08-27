Benfica deja al Fenerbahçe de Mourinho fuera de la Liga de Campeones

El histórico Benfica estará entre los 36 participantes en la Liga de Campeones 2025-2026, después de eliminar en el play-off por 1-0 al Fenerbahçe, del técnico portugués José Mourinho, este miércoles en Lisboa.

Después del empate 0-0 de la ida en Turquía todo estaba abierto y las Águilas decidieron en su Estadio da Luz con un solitario tanto de Kerem Akturcoglu, un jugador precisamente de nacionalidad turca.

El Fenerbahçe intentó igualar hasta el final, pero había quedado reducido a diez jugadores en el 82, cuando fue expulsado el brasileño Anderson Talisca.

También consiguieron este miércoles su billete a la liguilla de la Champions, que será sorteada el jueves en Mónaco, otros tres equipos: el Brujas belga, el Qarabag azerbaiyano y el Copenhague danés.

-- Resultados de la vuelta de los play-off de acceso al grupo único de la Liga de Campeones europea:

- Martes:

(+) Kairat Almaty (KAZ) - Celtic (SCO) 3-2 en penales, 0-0 (ida: 0-0)

(+) Pafos FC (CYP) - Estrella Roja (SRB) 1-1 (ida: 2-1)

Sturm Graz (AUT) - (+) Bodo/Glimt (NOR) (+) 2-1 (ida: 0-5)

- Miércoles:

(+) Qarabag (AZE) - Ferencvaros (HUN) 2-3 (ida: 3-1)

(+) Copenhague (DEN) - Basilea (SUI) 2-0 (ida: 1-1)

(+) Benfica (POR) - Fenerbahçe (TUR) 1-0 (ida: 0-0)

(+) Brujas (BEL) - Glasgow Rangers (SCO) 6-0 (ida: 3-1)

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) están clasificados.