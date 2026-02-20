Benfica investigará a dos hinchas por gestos racistas a Vinicius Junior

El Benfica de Lisboa ha abierto una investigación a dos aficionados que aparecen en un video compartido en las redes sociales haciendo gestos que imitan a un mono hacia el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior durante el partido del martes de la Liga de Campeones

"Si son socios del club, el procedimiento puede desembocar en su expulsión", indicó a la AFP un portavoz del Benfica, confirmando la información publicada el viernes por la prensa local, según la cual el club había abierto una investigación contra ellos.

En un video compartido en las redes sociales, en particular por la cuenta de X del exinternacional inglés Rio Ferdinand, se puede ver a dos espectadores con la camiseta roja del Benfica gesticulando con los brazos imitando a un simio.

El encuentro del martes, en la ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Champions que acabó con la victoria del Real Madrid por 1-0, estuvo marcado por las acusaciones de racismo de Vinícius hacia el jugador argentino Gianluca Prestianni

Tras marcar el único tanto del partido y celebrarlo con un baile ante los aficionados rivales, Vinícius se enzarzó con varios rivales que le recriminaron su celebración.

Cuando parecía que las cosas se habían calmado y que el partido iba a reanudarse, Vinícius denunció ante el árbitro que el joven delantero argentino de 20 años le había llamado "mono"

Prestianni no fue castigado porque en ninguna imagen se puede apreciar lo que le dice al brasileño, ya que se tapó la boca con la remera.

La UEFA anunció al día siguiente la apertura de una investigación por "comportamiento discriminatorio" de Prestianni, quien rechazó estas acusaciones en su cuenta de Instagram.

El Benfica respaldó a su jugador, llegando incluso a afirmar en un comunicado que éste era "víctima" de una "campaña de difamación".

El jueves, el Real Madrid anunció haber entregado "todas las pruebas disponibles" a la UEFA sobre los incidentes que provocaron la interrupción del partido durante unos diez minutos.