Benfica presiona al FC Porto tras golear al Arouca (5-0)

Con tres goles del delantero griego Vangelis Pavlidis y otro del central argentino Nicolás Otamendi, el Benfica se impuso en Lisboa al Arouca (5-0) este sábado en la 9ª fecha del campeonato portugués.

Las "Águilas" escalaron al segundo puesto a un punto del líder Oporto, que cerrará la jornada el lunes en la cancha del Moreirense.

El tercero en discordia, el Sporting de Portugal, tercero a dos puntos del Benfica y a tres del Oporto, visita el domingo al Tondela.

Con su triplete, Pavlidis es máximo goleador del campeonato con 0 goles.

-- Programa de la 9ª fecha y tabla de clasificación:

- Viernes:

FC Alverca 0

Gil Vicente 4 Esteves (1), García (45), Felipe (51), Fernández (70)

- Sábado:

Santa Clara 2 Serginho (72 de penal), Vinicius (78)

AVS 0

Benfica 5 Pavlidis (9 de penal, 22 de penal, 50), Otamendi (45+6), Ivanovic (90+2 de penal)

Arouca 0

Estrela da Amadora 1 Moreira (28)

Rio Ave 2 Luiz (50), Vrousai (71)

- Domingo:

(15h30 GMT) FC Famalicão

Vitoria de Guimarães

Estoril

Nacional

(18h00 GMT) Tondela

Sporting de Lisboa

(20h30 GMT) Sporting de Braga

Casa Pia

- Lunes:

(20h15 GMT) Moreirense

Oporto

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 22 8 7 1 0 19 1 18

2. Benfica 21 9 6 3 0 18 4 14

3. Sporting de Lisboa 19 8 6 1 1 20 5 15

4. Gil Vicente 19 9 6 1 2 14 4 10

5. Moreirense 15 8 5 0 3 12 11 1

6. FC Famalicão 13 8 3 4 1 8 4 4

7. Vitoria de Guimarães 11 8 3 2 3 9 12 -3

8. Rio Ave 11 9 2 5 2 13 14 -1

9. Santa Clara 11 9 3 2 4 8 10 -2

10. Sporting de Braga 10 8 2 4 2 12 8 4

11. Nacional 10 8 3 1 4 9 12 -3

12. FC Alverca 10 9 3 1 5 11 16 -5

13. Arouca 9 9 2 3 4 10 24 -14

14. Casa Pia 8 8 2 2 4 8 13 -5

15. Estrela da Amadora 7 9 1 4 4 7 10 -3

16. Estoril 6 8 1 3 4 10 13 -3

17. Tondela 5 8 1 2 5 4 14 -10

18. AVS 1 9 0 1 8 5 22 -17

