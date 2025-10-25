Benfica presiona al FC Porto tras golear al Arouca (5-0)
Con tres goles del delantero griego Vangelis Pavlidis y otro del central argentino Nicolás Otamendi, el Benfica se impuso en Lisboa al Arouca (5-0) este sábado en la 9ª fecha del campeonato portugués.
Las "Águilas" escalaron al segundo puesto a un punto del líder Oporto, que cerrará la jornada el lunes en la cancha del Moreirense.
El tercero en discordia, el Sporting de Portugal, tercero a dos puntos del Benfica y a tres del Oporto, visita el domingo al Tondela.
Con su triplete, Pavlidis es máximo goleador del campeonato con 0 goles.
-- Programa de la 9ª fecha y tabla de clasificación:
- Viernes:
FC Alverca 0
Gil Vicente 4 Esteves (1), García (45), Felipe (51), Fernández (70)
- Sábado:
Santa Clara 2 Serginho (72 de penal), Vinicius (78)
AVS 0
Benfica 5 Pavlidis (9 de penal, 22 de penal, 50), Otamendi (45+6), Ivanovic (90+2 de penal)
Arouca 0
Estrela da Amadora 1 Moreira (28)
Rio Ave 2 Luiz (50), Vrousai (71)
- Domingo:
(15h30 GMT) FC Famalicão
Vitoria de Guimarães
Estoril
Nacional
(18h00 GMT) Tondela
Sporting de Lisboa
(20h30 GMT) Sporting de Braga
Casa Pia
- Lunes:
(20h15 GMT) Moreirense
Oporto
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 22 8 7 1 0 19 1 18
2. Benfica 21 9 6 3 0 18 4 14
3. Sporting de Lisboa 19 8 6 1 1 20 5 15
4. Gil Vicente 19 9 6 1 2 14 4 10
5. Moreirense 15 8 5 0 3 12 11 1
6. FC Famalicão 13 8 3 4 1 8 4 4
7. Vitoria de Guimarães 11 8 3 2 3 9 12 -3
8. Rio Ave 11 9 2 5 2 13 14 -1
9. Santa Clara 11 9 3 2 4 8 10 -2
10. Sporting de Braga 10 8 2 4 2 12 8 4
11. Nacional 10 8 3 1 4 9 12 -3
12. FC Alverca 10 9 3 1 5 11 16 -5
13. Arouca 9 9 2 3 4 10 24 -14
14. Casa Pia 8 8 2 2 4 8 13 -5
15. Estrela da Amadora 7 9 1 4 4 7 10 -3
16. Estoril 6 8 1 3 4 10 13 -3
17. Tondela 5 8 1 2 5 4 14 -10
18. AVS 1 9 0 1 8 5 22 -17
