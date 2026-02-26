Benfica reafirma que su jugador argentino Prestianni "no es racista"

El Benfica insistió este jueves en que su jugador argentino Gianluca Prestianni "no es racista", después de ser acusado de ello la pasada semana por el brasileño Vinícius Jr, durante un partido de la Liga de Campeones de Europa en Lisboa.

En un comunicado, el histórico club de la capital portuguesa "desmiente categóricamente" que su jugador haya "informado a sus compañeros o a la estructura del club de que profirió un insulto racista en contra de Vinícius Jr, jugador del Real Madrid".

El Benfica lamentó "la amplitud y las consecuencias" que está teniendo este asunto, pero reafirmó su apoyo a Prestianni: "no es racista".

En el choque de ida de los playoffs de repesca para octavos de final de la Champions del martes de la pasada semana, Vinícius denunció que Prestianni le había llamado "mono" y el partido, que el Real Madrid ganó 1-0 con gol del propio atacante brasileño, estuvo detenido unos diez minutos.

Prestianni ha negado desde entonces haber proferido un insulto racista y cree que Vinícius "malinterpretó" lo que escuchó.

El jugador argentino, suspendido provisionalmente por la UEFA, no pudo disputar el miércoles el partido de vuelta de esa serie de repesca, en el que el Benfica perdió 2-1 en el campo del Real Madrid y quedó eliminado del máximo torneo continental.