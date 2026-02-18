Benfica respalda al jugador acusado de proferir insultos racistas contra Vinicius

Por Sergio Goncalves y Paolo Laudani

LISBOA/MADRID, 18 feb (Reuters) -

El club de fútbol portugués Benfica expresó el miércoles su apoyo al extremo ‌argentino Gianluca Prestianni, acusado ‌de proferir ⁠un insulto racista contra Vinícius Jr. del Real Madrid, durante el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones disputado el martes.

La UEFA, ​organismo rector ⁠del ⁠fútbol europeo, anunció que se designó a un inspector de ética y disciplina para investigar ​las acusaciones de comportamiento discriminatorio presentadas por el Real Madrid.

Los repetidos insultos racistas contra Vinícius ‌se han convertido en una prueba fundamental para el fútbol ​español, ya que a lo largo de ​los últimos años ha habido varios

incidentes de gran repercusión mediática en los que se han visto involucrados aficionados de equipos competidores.

Las imágenes de televisión mostraron a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta, un gesto habitual de los jugadores o entrenadores para evitar que los espectadores lean sus labios, mientras ​hacía un comentario que Vinícius y sus compañeros de equipo interpretaron como un insulto racista contra el brasileño de 25 años.

El incidente ⁠provocó la suspensión del partido durante 11 minutos, ya que el árbitro activó el protocolo antirracismo en el Estadio ‌da Luz. El Benfica perdió 1-0 tras un gol de Vinícius en la segunda parte.

"Juntos a tu lado", publicó el Benfica en su cuenta oficial de X, adjuntando una cita que Prestianni había compartido anteriormente en Instagram. Más tarde, el club subió un vídeo en el que, según su criterio, se demostraba que los jugadores del Real Madrid no pudieron oír lo que dijo Prestianni ‌debido a la distancia a la que se encontraban del extremo.

"Me gustaría aclarar que en ningún ⁠momento hice insultos racistas hacia Vinícius Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber oído", ‌dijo Prestianni en su historia de Instagram. "Nunca he sido racista con nadie y ⁠deploro las amenazas que recibí por parte de los jugadores ⁠del Real Madrid".

El entrenador del Benfica, José Mourinho, dijo que creía que Vinícius incitó al público, pero añadió que no sabía qué versión creer.

El excapitán del Benfica Anderson Luis da Silva, más conocido como Luisao, defendió a Vinícius y dijo en Instagram que estaba avergonzado por lo que ‌describió como un "acto racista" de Prestianni.

Luisao, que ​también es brasileño, dijo que la negación de Prestianni empeoraba las cosas "porque es una mentira", y añadió que los jugadores del Benfica debían comportarse para merecer llevar la camiseta del club. (Reporte de Sérgio Gonçalves y Paolo Laudani; reportaje adicional de Rohith ‌Nair; edición de David Latona y Alison Williams, editado en español por Daniela Desantis)