Benfica salva un punto ante el Oporto en el clásico portugués

El Oporto, que fue ganando 2-0 hasta bien avanzado el partido, terminó empatando 2-2 en su visita al Benfica, este domingo en el Clásico portugués, en la 25ª jornada de la Primeira Liga.

Los Dragones suman ahora 66 puntos y mantienen su ventaja como líderes en cuatro puntos sobre el Sporting de Lisboa, segundo y que el sábado había igualado también 2-2 en el campo del Sporting de Braga (4º).

El Benfica, tercero, continúa a siete puntos del líder Oporto.

En el Clásico de este domingo en Lisboa, el Oporto se había distanciado en la primera parte con los tantos del danés Victor Froholt (10') y del polaco de 17 años Oskar Pietuszewski (40').

En la segunda mitad, el Benfica igualó gracias al noruego Andreas Schjelderup (70') y al luxemburgués Leandro Barreiro (88').

En el 90+1', el Benfica se quedó con uno menos por la expulsión del argentino Nicolás Otamendi.

Su entrenador, José Mourinho, protestó airadamente por esa roja y también fue expulsado.

-- Resultados de la 25ª jornada de la liga portuguesa

- viernes:

FC Famalicão 1 Pinheiro (82)

Arouca 0

- sábado:

Moreirense 1 Semedo (45+7)

Nacional 1 Baeza (67)

FC Alverca 0

AVS 0

Sporting de Braga 2 Horta (34), Zalazar (90+6 penal)

Sporting de Lisboa 2 Inacio (22), Suárez (41 penal)

Estoril 0

Casa Pia 0

- domingo:

Estrela da Amadora 2 Cabral (54), Marcus (67)

Gil Vicente 2 Murilo (14 penal), Garcia (69)

Benfica 2 Schjelderup (70), Barreiro (88)

Oporto 2 Froholdt (10), Pietuszewski (40)

Santa Clara 2 Lima (6), Welinton (14)

Vitoria de Guimarães 0

- lunes:

(20h15 GMT) Tondela

Rio Ave

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Oporto 66 25 21 3 1 49 10 39

2. Sporting de Lisboa 62 25 19 5 1 64 14 50

3. Benfica 59 25 17 8 0 53 16 37

4. Sporting de Braga 46 25 13 7 5 52 25 27

5. Gil Vicente 41 25 11 8 6 37 25 12

6. FC Famalicão 39 25 11 6 8 30 21 9

7. Moreirense 35 25 10 5 10 31 35 -4

8. Estoril 34 25 9 7 9 46 42 4

9. Vitoria de Guimarães 32 25 9 5 11 28 37 -9

10. FC Alverca 28 25 7 7 11 24 39 -15

11. Arouca 26 25 7 5 13 32 53 -21

12. Estrela da Amadora 25 25 5 10 10 28 43 -15

13. Casa Pia 24 25 5 9 11 26 44 -18

14. Nacional 22 25 5 7 13 29 37 -8

15. Santa Clara 22 25 5 7 13 22 31 -9

16. Rio Ave 21 24 4 9 11 23 44 -21

17. Tondela 19 24 4 7 13 19 38 -19

18. AVS 10 25 1 7 17 18 57 -39