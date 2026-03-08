Benfica salva un punto ante el Oporto en el clásico portugués
El Oporto, que fue ganando 2-0 hasta bien avanzado el partido, terminó empatando 2-2 en su visita al Benfica, este domingo en el Clásico portugués, en la 25ª jornada de la Primeira Liga.
Los Dragones suman ahora 66 puntos y mantienen su ventaja como líderes en cuatro puntos sobre el Sporting de Lisboa, segundo y que el sábado había igualado también 2-2 en el campo del Sporting de Braga (4º).
El Benfica, tercero, continúa a siete puntos del líder Oporto.
En el Clásico de este domingo en Lisboa, el Oporto se había distanciado en la primera parte con los tantos del danés Victor Froholt (10') y del polaco de 17 años Oskar Pietuszewski (40').
En la segunda mitad, el Benfica igualó gracias al noruego Andreas Schjelderup (70') y al luxemburgués Leandro Barreiro (88').
En el 90+1', el Benfica se quedó con uno menos por la expulsión del argentino Nicolás Otamendi.
Su entrenador, José Mourinho, protestó airadamente por esa roja y también fue expulsado.
-- Resultados de la 25ª jornada de la liga portuguesa
- viernes:
FC Famalicão 1 Pinheiro (82)
Arouca 0
- sábado:
Moreirense 1 Semedo (45+7)
Nacional 1 Baeza (67)
FC Alverca 0
AVS 0
Sporting de Braga 2 Horta (34), Zalazar (90+6 penal)
Sporting de Lisboa 2 Inacio (22), Suárez (41 penal)
Estoril 0
Casa Pia 0
- domingo:
Estrela da Amadora 2 Cabral (54), Marcus (67)
Gil Vicente 2 Murilo (14 penal), Garcia (69)
Benfica 2 Schjelderup (70), Barreiro (88)
Oporto 2 Froholdt (10), Pietuszewski (40)
Santa Clara 2 Lima (6), Welinton (14)
Vitoria de Guimarães 0
- lunes:
(20h15 GMT) Tondela
Rio Ave
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Oporto 66 25 21 3 1 49 10 39
2. Sporting de Lisboa 62 25 19 5 1 64 14 50
3. Benfica 59 25 17 8 0 53 16 37
4. Sporting de Braga 46 25 13 7 5 52 25 27
5. Gil Vicente 41 25 11 8 6 37 25 12
6. FC Famalicão 39 25 11 6 8 30 21 9
7. Moreirense 35 25 10 5 10 31 35 -4
8. Estoril 34 25 9 7 9 46 42 4
9. Vitoria de Guimarães 32 25 9 5 11 28 37 -9
10. FC Alverca 28 25 7 7 11 24 39 -15
11. Arouca 26 25 7 5 13 32 53 -21
12. Estrela da Amadora 25 25 5 10 10 28 43 -15
13. Casa Pia 24 25 5 9 11 26 44 -18
14. Nacional 22 25 5 7 13 29 37 -8
15. Santa Clara 22 25 5 7 13 22 31 -9
16. Rio Ave 21 24 4 9 11 23 44 -21
17. Tondela 19 24 4 7 13 19 38 -19
18. AVS 10 25 1 7 17 18 57 -39