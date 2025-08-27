Benfica supera al Fenerbahce de Mourinho y completa los 36 equipos de la Liga de Campeones

MÓNACO (AP) — José Mourinho y el Fenerbahce fracasaron en su intento por regresar a la Liga de Campeones el miércoles, al perder 1-0 ante el Benfica en los playoffs de clasificación.

Benfica —el primer club al que Mourinho entrenó— vio invalidados dos goles tras la revisión de video en la primera mitad antes de que su delantero turco Kerem Aktürkoğlu anotara a los 35 minutos el único gol en los dos partidos.

Brujas, Copenhague y Qarabag de Azerbaiyán también avanzaron para completar la alineación de 36 equipos participantes en la fase de liga, cuyo sorteo se realizará este jueves.

Mourinho ha conquistado dos veces la Liga de Campeones, pero no ha dirigido en la fase principal de la competencia estelar durante seis temporadas. La ausencia del Fenerbahce ahora se extiende a 17 campañas.

Brujas goleó a Rangers 6-0 para un marcador global de 9-1. El equipo belga ya tenía una ventaja temprana antes de que el defensor de Rangers, Max Aarons, fuera expulsado en el octavo minuto.

Qarabag regresa a la Liga de Campeones ocho años después de su campaña de debut. Se impuso 5-4 en el global sobre Ferencvaros a pesar de una derrota 3-2 en Bakú el miércoles.

Copenhague ganó 2-0 en casa ante Basilea para avanzar por 3-1 en el global.

La ceremonia del sorteo comienza el jueves a las 6 de la tarde hora local (1600 GMT) en un salón de conciertos y centro de conferencias junto a la playa en Mónaco.

¿Quién está en el sorteo de la Liga de Campeones?

Seis equipos de Inglaterra, un récord, están en la competencia este año. Más de la mitad de los participantes —19 clubes— son de los cuatro países mejor clasificados: Inglaterra, Italia, España y Alemania.

Los recién llegados a la fase principal son Bodo/Glimt de Noruega, Kairat Almaty de Kazajistán, Pafos de Chipre y Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La Liga de Campeones irá más al norte que nunca, con Bodo ubicado dentro del Círculo Ártico, y más al oriente, hasta Almaty, cerca de la frontera de Kazajistán con China. Pafos, el campeón de Chipre de propiedad rusa, fue creado hace apenas 11 años mediante una fusión de dos clubes.

El Athletic Bilbao encabeza los equipos que regresan después de una larga ausencia. El emblemático club de la región vasca de España jugó por última vez en la fase de grupos 2014-15.

Olympiakos se perdió cuatro ediciones y el Villarreal regresa después de caer en las semifinales ante el Liverpool en 2022.

No hay equipo de Ucrania por primera vez en 20 años. En ese período, el Shakhtar Donetsk participó 17 veces y el Dynamo de Kiev diez.

Los equipos rusos están vetados de todas las competiciones europeas por cuarta temporada consecutiva desde la invasión militar a Ucrania.

Antiguos ganadores

La 71ª edición de la Copa de Europa o Liga de Campeones incluirá a 14 diferentes monarcas anteriores con un total combinado de 50 títulos, incluyendo al actual Paris Saint-Germain.

Ahora que el entrenador cinco veces campeón Carlo Ancelotti dejó el Real Madrid para entrenar a Brasil, Pep Guardiola es el técnico más laureado en esta edición. Guardiola ha ganado tres títulos de la Liga de Campeones, con el Barcelona en 2009 y 2011 y su equipo actual, el Manchester City, en 2023.

Los otros entrenadores ganadores de títulos anteriores son Luis Enrique, con el Barcelona en 2015 y el PSG la temporada pasada, y Hansi Flick del Barcelona, quien se coronó con el Bayern Munich en 2020.

Calendario y formato

Ésta es la segunda temporada del formato de fase de liga con 36 equipos que jugarán contra ocho oponentes diferentes y estarán ubicados en una tabla de posiciones única.

El calendario ponderado da a cada equipo dos oponentes extraídos de cada uno de los cuatro bombos de preclasificación el jueves en Mónaco. Los equipos se categorizan en función de su clasificación durante cinco temporadas de resultados en competiciones de la UEFA.

Los partidos comienzan el 16 de septiembre y la última jornada es el 28 de enero. Bodo/Glimt debería jugar un partido en casa en enero en su césped artificial con calefacción, en fechas en que no hay actividad futbolística nacional en Noruega.

Los ocho mejores equipos en la clasificación final avanzan a los octavos de final en marzo. Los conjuntos clasificados del noveno al 24º van al repechaje en febrero, con partidos de ida y vuelta.

La final en el Puskas Arena en Budapest está programada para el 30 de mayo. Sólo 12 días después se inaugura la Copa del Mundo en Ciudad de México.

Premios en metálico

La UEFA ha asignado 2470 millones de euros (US$2880 millones) en premios en efectivo, de un total de ingresos comerciales de 4400 millones de euros (US$5100 millones) en todas sus competiciones de clubes europeos esta temporada.

El equipo de menor rango, Kairat, tiene garantizados al menos 20 millones de euros (US$23 millones) de la UEFA. Los equipos de alto rango Real Madrid y PSG recibirán al menos 60 millones de euros (US$69 millones). Los equipos ganan más por cada victoria y por avanzar a las rondas de eliminación.

El ganador del título debería recibir alrededor de 150 millones de euros (US$175 millones) en premios en metálico.

