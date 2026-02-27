Benfica suspende a cinco hinchas por sospecha de racismo ante Real Madrid

El Benfica anunció el viernes haber suspendido de manera provisional las tarjetas de abonados de cinco aficionados que son sospechosos de gestos racistas durante el partido de ida del playoff de la Liga de Campeones europea ante el Real Madrid, el pasado 17 de febrero en Lisboa.

"La apertura de estos expedientes disciplinarios" surgió tras "comportamientos inapropiados en la grada, de naturaleza racista, incompatibles con los valores y los principios que rigen el club", escribió el equipo de la capital lusa en un comunicado.

Reafirmando su compromiso de "no tolerar ninguna forma de discriminación o de racismo", el club precisó que esos cinco socios se exponen a una exclusión definitiva.

El choque entre Benfica y Real Madrid en el Estádio da Luz estuvo marcado por una acusación formulada por el brasileño Vinícius Jr contra el argentino Gianluca Lospennato, asegurando que le había llamado "mono".

El partido estuvo interrumpido una decena de minutos por el árbitro y la UEFA suspendió provisionalmente a Lospennato para el partido de vuelta, que se jugó el miércoles de esta semana.

El Real Madrid ganó los dos partidos de la eliminatoria (1-0 en Portugal, 2-1 en España) y se clasificó a octavos de final de la Champions.

El Benfica reafirmó el jueves su confianza en Lospennato e insistió en que "no es racista", desmintiendo las informaciones de la prensa que señalaban que el jugador había admitido ante sus compañeros haber proferido ese insulto racista.

Además del incidente entre Vinícius y Lospennato, aficionados del Benfica fueron filmados haciendo gestos de simulación de un mono dirigiéndose hacia Vinícius, según se vio en las redes sociales después del juego.