Bengoa advierte de que "nunca ha habido tanta desconexión" entre los políticos y los profesionales sanitarios

El exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, experto en Salud Pública, ha advertido de que, en los últimos 50 años, "nunca ha habido tanta desconexión entre el sistema político y el sistema profesional de salud".

Así se ha pronunciado en el marco de la 'Gala de los Premios 50 Aniversario de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)', celebrada este viernes en el Museo Nacional del Prado, en la que ha sido galardonado en la categoría de 'Cargos públicos' junto a la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor.

Durante su agradecimiento, Bengoa ha recordado que, en España, hay unos 12 millones de personas con enfermedades crónicas, patologías que son atendidas desde la Atención Primaria (AP) "más que desde cualquier otra estructura", y ha comentado que estas enfermedades representan el 50 por ciento de las visitas al Sistema Nacional de Salud (SNS. "En los momentos complejos actuales es evidente que tenemos que reforzar la AP teniendo en cuenta la palabra público", ha defendido.

Para ello, asegura que "no hace falta importar nada". "Este es un sistema que simplemente hay que reforzar; hay que reforzar ese eslabón más débil de cadena", ha agregado. Así, ha reclamado que se empiece a ver el SNS como "un sistema". "Muchos líderes no ven la cadena completa. No ven que cuando tocas una parte, se afecta otra", ha lamentado.

Según Bengoa, introducir "una lógica de mercado" en esa cadena no va a cambiar nada, sino "fragmentar más" el sistema, por lo que insta de nuevo a "reforzar el concepto de público". "Intentar introducir mercado allá donde no cabe está debilitando el sistema en su totalidad. Es importante porque lo que ocurre es una desconexión entre el ámbito político y el profesional. Es decir, cuanto más intentemos hacer cosas que no sean reforzar nuestro sistema público, más desconexión va a haber entre los políticos y los profesionales", ha apostillado.

Para recuperar la confianza "perdida" en el sistema, Bengoa aboga por escuchar al personal sanitario. "Estos tienen mucha más idea que lo que se crea arriba, en consejerías y ministerios", ha descrito. Además, a su juicio, también es necesaria una visión de futuro en sanidad. "Es curioso que seamos el único sector sin visión de a dónde va dentro de 10 años. Todos los ministerios y consejerías saben a dónde van. Sin embargo, en Sanidad, no hay una direccionalidad clara ahora", ha alertado.

La atención primaria, "mucho más" que la puerta de entrada al sns

Por su parte, Ana Pastor, se ha mostrado de acuerdo con Bengoa en la necesidad de reforzar la AP protegiendo su carácter público. Para Pastor, "el sistema sanitario español tenía ya algunos problemas estructurales y la pandemia hizo que se vieran más". En lo que respecta a la Primaria, ha advertido de que es "mucho más" que la puerta de entrada al sistema sanitario.

"Escucho mucho hablar de AP. Algunos la llaman la puerta de entrada. No me gusta decir puerta de entrada porque es mucho más que eso. Forma parte del 'core' del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si la AP no va bien, el sistema sanitario no va bien", ha advertido.

A su juicio, la AP "tiene un papel primordial y fundamental" en la prevención, asistencia, investigación y formación de nuevas generaciones. "Esto significa que es clave: lo ha sido en el pasado, con poquísimos medios, y lo es en el presente, con necesidades de plantilla y formación continuada", ha comentado la vicepresidenta segunda del Congreso.

Pastor también ha criticado que "algunos" intentan hacer de todo ello "una cosa simplista". "Esto no consiste en poner muchos más profesionales, que también, porque no hay un Plan de Recursos Humanos; sino en mucho más. Se trata de permitir que los profesionales sanitarios puedan autoorganizar su trabajo y, sobre todo, ofrecer atención de calidad", ha remachado.

Para ello, defiende, es necesario "reorganizar" el sistema sanitario "sin perder las características que tiene: universal, público y para todos, y que llegue a todos los rincones del país, vivas donde vivas". Así, aboga por "trabajar todos juntos". "Que no nos den soluciones fáciles a problemas complejos. Es mucho lo que tenemos que trabajar", ha asegurado.

En este punto, ha recordado su experiencia como "la primera mujer ministra de Sanidad de España". "Nunca olvidaré la oportunidad que tuve de poner en marcha las leyes que tuvieron el apoyo y el respaldo muchas de ellas de 350 diputados. Ojalá el espíritu de consenso y de acuerdo siga vivo a día de hoy", ha reflexionado, para concluir que la AP "no es un nivel asistencial, ni la puerta de entrada al SNS, sino el 'core' de un maravilloso sistema público nacional de salud que no se puede perder".

Europa Press